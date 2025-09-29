El castillo más espectacular de España está en Barcelona: neogótico, sobre una antigua villa romana y restaurado por uno de los grandes artistas del modernismo
Este castillo fue uno de los icónicos y legendarios escenarios de la exitosa serie de 'Juego de Tronos'. Y después de su restauración se ha convertido en un enclave perfecto para celebraciones.
Este destino sorprenderá a los más fanáticos de 'Juego de Tronos'. En la icónica serie, uno de los aspectos más destacados, además de sus tramas, son los escenarios en los que se han rodado los capítulos. Lo impactante para muchos de nosotros es que realmente no hace falta viajar hasta el norte de Irlanda o las tierras heladas de Islandia. En España hay varios lugares que han servido como telón de fondo para algunos capítulos de la serie, recordando que nuestros castillos medievales son auténticas joyas.
Se conocen lugares como la Playa de Itzurun, la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, el Alcázar de Sevilla... O concretamente este castillo neogótico restaurado cuyo origen se remonta a una antigua villa romana sobre la que, en el siglo XI, nació una masía fortificada para defender la costa de incursiones piratas. Respecto a su historia, es de valor destacar que a lo largo de los siglos ha pasado por diversas familias nobles, hasta que en el siglo XIX fue recuperada por Ramón de Montaner i Vila, pero no fue él el encargado de restaurar esta joya arquitectónica para transportarla al contemporáneo, sino su sobrino.
En Canet de Mar, a pocos kilómetros de Barcelona y rodeado por el Mediterráneo, se alza el Castillo de Santa Florentina. Entre muros de piedra, torres y ventanales góticos, este castillo mezcla siglos de historia con el reconocido modernismo catalán. Y no ha sido nada más que gracias a la restauración del célebre arquitecto Lluís Domènech i Montaner (autor de joyas como el Palau de la Música Catalana). La transformación dejó vidrieras de colores, mosaicos de mármol, esculturas y detalles decorativos que a día de hoy sirven como escenario incluso para bodas o celebraciones de alto nivel.
La magia del lugar: fue escenario de 'Juego de Tronos'
Esta fortaleza se transformó en “Colina Cuerno”, el hogar de la familia Tarly y del entrañable Samwell, que fue uno de los personajes más importantes de la serie. El inseparable amigo de Jhon Nieve, cuyas habilidades destacaban por su sabiduría y curiosidad por aprender cada vez más y más. Para llegar desde Barcelona son apenas 35 minutos por la C-32, y desde Girona, unos 45 minutos por la A-2, N-2 y C-32. ¿Te atreverías a adentrarte en este lugar de lleno de ficción y aires modernistas?
Qué debes saber antes de visitar el Castillo de Santa Florentina
La visita a la fortaleza puede hacerse con audioguía o acompañado de un guía experto. El recorrido dura entre una y una hora y media y está disponible en varios idiomas. Los precios oscilan entre los 12 y 14 euros para adultos (con tarifas reducidas para mayores y niños), aunque conviene reservar con antelación. El castillo ofrece aparcamiento propio en fines de semana, mientras que entre semana se habilita un estacionamiento cercano.
Pero sus exteriores también conquistan al visitante. Los jardines, cuidados y enmarcados por la arquitectura, invitan al paseo, mientras la proximidad del mar añade un murmullo de las olas lejano que acompaña la experiencia.
Síguele la pista
Lo último