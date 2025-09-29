El castillo más espectacular de España está en Barcelona: neogótico, sobre una antigua villa romana y restaurado por uno de los grandes artistas del modernismo

Este destino sorprenderá a los más fanáticos de 'Juego de Tronos'. En la icónica serie, uno de los aspectos más destacados, además de sus tramas, son los escenarios en los que se han rodado los capítulos. Lo impactante para muchos de nosotros es que realmente no hace falta viajar hasta el norte de Irlanda o las tierras heladas de Islandia. En España hay varios lugares que han servido como telón de fondo para algunos capítulos de la serie, recordando que nuestros castillos medievales son auténticas joyas.