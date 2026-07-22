El castillo mejor conservado de Europa está en Huesca y lleva 1.000 años intacto: no ha cambiado desde la Edad Media y está en lo alto de un peñón

Hay un castillo en el norte de España que presume de ser uno de los castillos románicos mejor conservados de Europa y, probablemente, el mejor ejemplo de fortaleza del siglo XI que ha llegado hasta nosotros. Está en lo alto de un monte en Huesca, a más de mil metros de altura, donde lleva prácticamente intacto desde hace más de mil años.

Es el mejor ejemplo de fortaleza del siglo XI que hay en el mundo. / Istock

El castillo de Loarre, situado unos 30 km al noroeste de la ciudad de Huesca, está levantado en un espolón rocoso a 1071 metros de altitud para ser exactos, desde donde se domina y controla toda la llanura de la Hoya de Huesca y, en particular, sobre Bolea, que pasó a la historia por ser uno de los asentamientos principales de los musulmanes en la zona. Y es que el castillo estaba, precisamente, en una tierra fronteriza frente a los territorios musulmanes del valle de Ebro.

Adriana Fernández

Es un joya de la arquitectura civil y militar de la época

De ahí la importancia de la fortaleza: el rey Sancho III fue el fundador del castillo, quién lo levantó entre los años 1020 y 1030, y está considerado por los expertos como una verdadera joya de la arquitectura civil y militar de la época. Hecho que la historia corrobora: desde sus muros se defendió la línea fronteriza del Reino de Aragón, además de ser una pieza clave en tiempos de la reconquista de esta tierra a los musulmanes.

Es una joya de la arquitectura civil y militar levantada en el siglo XI. / Istock / Cristian Baitg Schreiweis

Lo más llamativo es que prácticamente no ha cambiado desde la Edad Media, y ese es el aspecto que lo convierte en una construcción realmente excepcional hoy en día. Antes de llegar al siglo XII, el castillo ya había perdido su valor militar, quedando cada vez más aislado en el territorio de Aragón. Y, paradójicamente, ese abandono fue su salvación, desde el punto de vista arquitectónico.

Loarre, el castillo medieval mejor conservado del mundo que está en Huesca / Istock / 5

Todavía conserva las murallas casi intactas

Porque mientras la mayoría de castillos europeos fueron remodelados para adaptarse a la nueva artillería en cada época, reestucturados para convertirse en palacios renacentistas o, simplemente, destruidos en guerras posteriores, Loarre apenas sufrió estas transformaciones. Pero eso no significa que haya llegado cien por cien intacto hasta el siglo XXI. Al menos, no del todo.

Ha llegado prácticamente intacto al siglo XXI. / Istock

Se sabe que parte de las murallas se utilizó para construir las casas de la población que se trasladó desde el antiguo asentamiento al pueblo actual de Loarre en el siglo XVI, por ejemplo; aunque por suerte, se conservan en su casi totalidad. O que a principios del siglo XX el castillo sufrió alguna reestructuración para consolidar estructuras o facilitar las visitas, según informa Patrimonio Cultural de Aragón.

Además de fortaleza, fue monasterio

Sea como sea, lo cierto es que la mayor parte de sus elementos esenciales son originales del siglo XI, y eso es lo que le hace único frente a otras fortalezas europeas. De aquella época son buena parte de las murallas, además de la iglesia románica de San Pedro, la cripta, la capilla de Santa María, las torres (como la del Homenaje y la de la Reina), el claustro y las dependencias monásticas. Porque Loarre, además de fortaleza, fue monasterio en un momento de su historia.

El imponente ábside románico del castillo. / Istock

Eso hace que Loarre haya pasado a la historia como el mejor ejemplo de la arquitectura militar románica y se haya convertido en la mejor referencia para estudiarla, por delante de castillos famosos como el del Loira francés u otros castillos ingleses muy bien conservados en los que, sin embargo, predominan las reformas llevadas a cabo durante los siglos XV al XIX principalmente.

No es de extrañar tampoco que haya sido escenario para rodajes de películas tan célebres como ‘El reino de los cielos’, de Ridley Scott, (suyas son también ‘Alien’, ‘Blade Runner’, ‘Gladiator’…) quien apenas necesitó de efectos especiales digitales para recrear una fortaleza medieval. Con eso, ya está todo dicho.