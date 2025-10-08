El castillo que te transporta a la Edad Media: en un pueblo de 4.000 habitantes con torres y jardines de cuento

Durante los siglo XII y XIII, en la localidad de Olite, el Rey Sancho VII convirtió una antigua fortificación romana en un castillo defensivo, el cual sus sucesores Teobaldo I y Teobaldo II siguieron modificando, por lo que acabó siendo bautizado como Palacio de los Teobaldos. Tiempo después, con la llegada de Carlos III El Noble en el 1388, el Palacio de los Teobaldos fue reformado y actualizado para adaptarse a las modas europeas. Así nació el conocido Castillo de Olite, cuyo nombre oficial es Palacio Real de Olite, el que fuera residencia de la Corte del Reino de Navarra.