El castillo medieval con el nombre más bonito de España: tiene más de mil años y está en una ciudad Conjunto Histórico-Artístico

Las puertas de este castillo que tiene más de mil años de vida están abiertas al público para disfrutar de una visita llena de historia y magia. Se encuentra en lo alto de la ciudad murciana de Lorca, donde las vistas se abren hacia el valle. ¿Por qué no viajar a un pueblito de Murcia en tu próxima escapada? Este castillo se refugia tras dos nombres por los que es conocido: la Fortaleza del Sol o el Castillo de Lorca. Cada año invita a miles de visitantes a pasear entre sus piedras milenarias en familia, con amigos o con tu pareja.