El castillo medieval más antiguo de España es conocido como la "fortaleza de los siete reyes" : tiene una muralla con forma de elipse y fue construido en el siglo X

El aspecto del también llamado castillo de Baños de la Encina no encaja del todo con la imagen que tenemos de los castillos europeos. Es anterior a muchos de esos elementos que se nos vienen a la mente al pensar en los castilos clásicos, ya que la manera de construir y de defender el territorio era distinta por entonces. Lo notarás en la forma del recinto, que es más horizontal que vertical, y en la ausencia de grandes estructuras añadidas en épocas posteriores. Incluso el propio acceso es diferente. En este castillo, el acceso es más discreto que en fortalezas construidas posteriormente, pues se pensó para resistir más que para impresionar a los potenciales atacantes.