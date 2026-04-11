El castillo medieval más antiguo de España es conocido como la "fortaleza de los siete reyes" : tiene una muralla con forma de elipse y fue construido en el siglo X
Esta fortaleza andalusí del siglo X se conserva casi intacta y permite entender cómo se construían los sistemas defensivos en época del Califato de Córdoba.
El Castillo de Burgalimar es de esos lugares que parecen haber resistido al paso del tiempo en lugar de haber cambiado con él. Se encuentra en lo alto de Baños de la Encina, en Jaén, y su silueta es prácticamente la misma que al principio, con una muralla que rodea la colina sobre la que se levanta y que domina el río Guarromán.
El aspecto del también llamado castillo de Baños de la Encina no encaja del todo con la imagen que tenemos de los castillos europeos. Es anterior a muchos de esos elementos que se nos vienen a la mente al pensar en los castilos clásicos, ya que la manera de construir y de defender el territorio era distinta por entonces. Lo notarás en la forma del recinto, que es más horizontal que vertical, y en la ausencia de grandes estructuras añadidas en épocas posteriores. Incluso el propio acceso es diferente. En este castillo, el acceso es más discreto que en fortalezas construidas posteriormente, pues se pensó para resistir más que para impresionar a los potenciales atacantes.
Una fortaleza del siglo X que aún conserva su forma original
Según la teoría tradicional omeya, el Castillo de Burgalimar fue construido en el año 968 durante el Califato de Córdoba, bajo el mandato de Alhakén II. Su función principal era controlar un enclave estratégico en el norte de la actual provincia de Jaén, en una zona de paso y vigilancia del territorio.
Esto lo sitúa entre las fortalezas más antiguas conservadas en España. No solo eso, sino que además gran parte de la estructura original sigue en pie, a diferencia de otros castillos que han sido muy transformados con el paso del tiempo o que han quedado en ruinas.
Uno de los rasgos más característicos del conjunto es su muralla, de planta ovalada. El recinto está reforzado por 14 torres de planta cuadrada distribuidas a lo largo del perímetro, aunque se cree que pudieron ser 15 en origen y que luego se transformó en la torre del homenaje. Si te fijas, en algunos tramos se puede aprecia el grosor de los muros y así es fácil imaginar cómo estaban pensados para resistir ataques. Es posible que haya resistido tanto por el material con el que se construyó, pues se usó tabiyya (una mezcla típicamente árabe de arcilla, arena, cal y piedras muy menudas), ya que es de extraordinaria resistencia y dureza.
Recibe además el apodo de “fortaleza de los siete reyes”, que hace referencia a los distintos monarcas que estuvieron vinculados al castillo tras la conquista cristiana: Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III y Fernando el Católico.
Un conjunto en muy buen estado de conservación
Uno de los aspectos que más llama la atención del Castillo de Burgalimar, declarado en 1931 Bien de Interés Cultural, es su estado de conservación. La muralla exterior se mantiene casi íntegra, lo cual no es nada habitual en este tipo de construcciones, por lo que aquí es sencillo hacerse una idea bastante clara de cómo era una fortaleza andalusí del siglo X.
El castillo se puede visitar y el recorrido permite acceder al interior del recinto. Aunque el interior no es especialmente grande, merece la pena acceder (los miércoles es gratis), pero la clave es observarlo desde fuera y a lo lejos.
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