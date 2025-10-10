El castillo medieval más infravalorado de España: del siglo X, Bien de Interés Cultural y se puede visitar gratis
Es uno de esos lugares que pasa desapercibido pero que aguarda una interesantísima historia.
La provincia de Barcelona sigue guardando secretos. Como el de este castillo, una joya medieval desconocida para muchos viajeros, sorprendentemente infravalorado, a pesar de estar en una de las comarcas más apetecibles de la costa Mediterránea.
Estamos en la provincia de Barcelona, en esta franja costera que arranca en el norte de la región, justo en el límite con Girona. Un territorio estrecho a los pies de las montañas de la cordillera Litoral, en el Parque Natural del Montnegre y el Corredor, dominada por playas largas y arenosas que se extiende por más de 50 kilómetros de costa. Es el Maresme.
Ahí, en una comarca de menos de 400 kilómetros cuadrados, se cuentan hasta 14 fortalezas y yacimentos arqueológicos de garn valor, lo que da buena cuenta de la riqueza de este entorno que en el pasado estuvo en el punto de mira de ataques por tierra y mar.
Y una de esas fortalezas es la del Castillo de Burriac, en Cabrera de Mar. Se trata de un lugar icónico en el Maresme por su torre de circular, asentada sobre un terreno bastante accidentado (de ahí su originalidad) junto a un antiguo poblado íbero. La fortaleza domina sobre una colina de unos 400 metros de altitud, y es su forma y su altura la que hace que sea visible desde muchos puntos del Maresme, lo que lo convierte en algo único. De hecho, está declarado Bien de Interés Cultural y visitarlo hoy en día es completamente gratis.
Cómo es el castillo más desconocido de Barcelona
Fueron los primeros pobladores de la región los que levantaron el castillo en algún momento del siglo X, porque aunque no se tiene constancia de la fecha exacta de su construcción, sí que hay testimonios documentales que dicen que en el año 1017 ya estaba en pie. La icónica torre del Homenaje es más tardía, de los siglo XII y XIII, siglos en los que también se añadieron los almacenes del castillo y la capilla.
Su función, como la de todos los castillos, era defender el territorio. Pero, como ocurrió con la mayoría de fortalezas de la península, este tipo de fortalezas comenzó a caer en desuso con el paso de los siglos. La capilla, sin embargo, fue lo único que realmente seguía cumpliendo una función para la que fue construida, al menos hasta finales del siglo XIX tal y como dicen los testimonios.
La ruta de senderismo que lleva hasta el castillo
El Castillo de Burriac está a solo 20 minutos desde Barcelona, en el corazón del Parque de la Serralada Litoral, un espacio protegido que se extiende en primera línea montañosa a lo largo de esa franja costera frente al Mediterráneo que es el Maresme.
Se puede llegar a pie, a través de una ruta de senderismo que parte desde la vecina localidad de Argentona, a través de un trazado que conduce directamente hasta la fortaleza. Sale desde el parque de la Font Picant, y atraviesa lugares como las Roques Encantades, situadas en un paraje natural típico de la zona, repleto de pinos y formaciones rocosas. La ruta continúa por el Turó dels Oriols hasta llegar a este imponente castillo.
Síguele la pista
Lo último