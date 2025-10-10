El castillo medieval más infravalorado de España: del siglo X, Bien de Interés Cultural y se puede visitar gratis

Y una de esas fortalezas es la del Castillo de Burriac, en Cabrera de Mar. Se trata de un lugar icónico en el Maresme por su torre de circular, asentada sobre un terreno bastante accidentado (de ahí su originalidad) junto a un antiguo poblado íbero. La fortaleza domina sobre una colina de unos 400 metros de altitud, y es su forma y su altura la que hace que sea visible desde muchos puntos del Maresme, lo que lo convierte en algo único. De hecho, está declarado Bien de Interés Cultural y visitarlo hoy en día es completamente gratis.