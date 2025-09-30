El castillo medieval más grande de España es una imponente fortaleza del siglo X: más de un kilómetro de largo y leyendas del Cid Campeador

En lo alto de un cerro solitario, rodeado de laderas que lo convierten en un bastión natural, se alza este castillo, considerado una de las fortalezas árabe más extensas de Europa. Con más de un kilómetro de perímetro, esta fortaleza califal del siglo X no solo asombra por la magnitud de sus murallas y torres, sino también por el peso simbólico de algunos de los episodios que se han tejido entre sus paredes: las huellas de uno de los personajes más legendarios de la Edad Media: Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.