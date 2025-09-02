El castillo más bonito de España está en un pueblo sin habitantes: lo quiso comprar Dalí y tiene más de diez siglos de historia
Un precioso castillo con una curiosa historia que enamoró al mismísimo Dalí.
La historia de España está repleta de fortalezas y construcciones milenarias. Muchos de los castillos tienen un origen estratégico de defensa, es por ello que se sitúan en lo alto de colinas. A una hora de la provincia catalana de Girona, uno de los castillos más impresionantes se alza en la cima de una de ellas. Ha llamado la atención de muchos, y en concreto la de un famoso pintor.
En plena Serra de l ´Albera, del término municipal de La Junquera (frontera entre Girona y Francia), el castillo de Requesens domina los valles del monte Neulós. Durante mucho tiempo este enclave fue un lugar estratégico para la defensa de la comarca. Está rodeado por un bosque frondoso que deja una imagen digna de postal.
Entre luchas
La fortaleza de Requesens fue construida en el siglo XI, y ha sido testigo de muchas disputas. Fue levantado bajo la orden de Gausfred II, conde de Roselló. El problema fue que no lo mandó construir en su territorio, sino en el condado de Peralada, propiedad del conde de Ampurias, su primo. Esto llevó a graves y largas disputas que finalizaron con la decisión del rey Alfonso II de ceder la fortaleza a los condes de Ampurias.
A lo largo de los años, el castillo ha pasado por las manos de numerosos propietarios, asaltos e incluso intentos de ocupación de los franceses. En el siglo XVI lo adquirieron los vizcondes de Rocabertí y lo mantuvieron hasta finales del siglo XIX, aunque durante la mayoría de esos siglos estuvo abandonado. A finales del siglo XIX Tomás de Rocabertí inició una restauración para convertirlo en una residencia de verano, pero falleció antes de que las obras finalizaran.
El sueño de Dalí
La fortaleza pasó a manos de la hermana de Tomás de Rocabertí, pero falleció cinco días antes de la inauguración. A partir de aquí, el inmueble pasó por numerosos cambios de propietario y despertó el interés de Salvador Dalí. El pintor estaba en busca de un castillo, ya que le había prometido a su esposa que le compraría uno, y no fue el único que intentó obtener. También trató de adquirir otras propiedades como el Castillo de Foixà y el Castillo d'Empordà, hasta que finalmente consiguió la posesión del Castillo de Púbol, en la misma provincia; ahora conocido como castillo Gala (el nombre de su mujer) Dalí de Púbol.
¿Qué se conserva de sus inicios?
En el año 2013, se inició su revalorización y ahora está abierto al púbico para su visita. Actualmente, tan solo unos pocos elementos se conservan de sus orígenes medievales: la torre norte de planta cuadrada, parte de la puerta del recinto y algunos muros de baluarte. Tras las restauraciones, el Castillo de Requesens está compuesto por tres áreas fortificadas. Destacan los elementos defensivos, también una gran capilla ubicada junto a unas antiguas caballerizas y una puerta fortificada que evidencia la importancia estratégica. El punto más elevado es la torre atalaya, desde ahí los visitantes tienen unas increíbles vistas panorámicas del paisaje que lo rodea.
Visitas
Como las visitas son guiadas, y hay aforo limitado, es necesario realizar una reserva previa. La tarifa general es de 8 euros, los niños entre 8 y 14 años pagan 4 euros y los menores de 8 años entran gratis. No abre todos los días, por eso es recomendable comprobarlos en la web de turismo de Empordà o llamando por teléfono.
