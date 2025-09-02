El castillo más bonito de España está en un pueblo sin habitantes: lo quiso comprar Dalí y tiene más de diez siglos de historia

La fortaleza pasó a manos de la hermana de Tomás de Rocabertí, pero falleció cinco días antes de la inauguración. A partir de aquí, el inmueble pasó por numerosos cambios de propietario y despertó el interés de Salvador Dalí. El pintor estaba en busca de un castillo, ya que le había prometido a su esposa que le compraría uno, y no fue el único que intentó obtener. También trató de adquirir otras propiedades como el Castillo de Foixà y el Castillo d'Empordà, hasta que finalmente consiguió la posesión del Castillo de Púbol, en la misma provincia; ahora conocido como castillo Gala (el nombre de su mujer) Dalí de Púbol.