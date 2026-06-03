El castillo medieval más espectacular de Castilla es una joya gótico-mudéjar hecha de ladrillo: está rodeada por un foso de más de 20 metros
Una imponente fortaleza que protege la región desde hace más de quinientos años.
España está repleta, a lo largo y ancho de su territorio, de impresionantes castillos y fortalezas que reflejan a la perfección el pasado histórico de cada región. Construidos en su gran mayoría a modo de respuesta a las guerras entre los diferentes reinos que en la Edad Media ocupaban la península, los hay que fueron construidos simplemente por el capricho de algún noble o persona importante de la época.
Uno de estos castillos, quizás el más alucinante que podemos encontrar en Castilla y León, es el Castillo de Coca, una peculiar fortaleza construida durante la segunda mitad del siglo XV en la localidad segoviana del mismo nombre. Más de cinco siglos después, el castillo sigue manteniéndose en pie, rodeado por un enorme foso que alcanza los 20 metros de profundidad.
Un uso curioso del ladrillo
Erigido por encargo de Alonso de Fonseca, Arzobispo de Sevilla y miembro de una poderosa familia nobiliaria castellana, la construcción del castillo comenzó en el 1473. Muestra de la arquitectura militar más avanzada de la época, el castillo representa una de las muestras más impresionantes del arte gótico-mudéjar español.
A diferencia de otras fortalezas y castillos construidos por aquel entonces, en la construcción del Castillo de Coca predomina el ladrillo, lo que lo convierte en un conjunto arquitectónico imaginativo como pocos. Con él se levantaron las murallas, las torres y los numerosos elementos decorativos, combinado con piedra en algunas partes de la estructura.
Declarada “la obra cumbre del ladrillo en España” por el arquitecto e historiador del arte Fernando Chueca Goitia, el castillo tiene una forma rectangular, con cuatro torres cilíndricas ubicadas en cada una de las esquinas. Destaca además el sorprendente foso que rodea la fortaleza, el cual alcanza los 20 metros de profundidad en alguno de sus puntos, complicando el acceso al interior del castillo a todo enemigo que osara acercarse.
Los elementos del castillo
Junto con el foso, es una doble línea de murallas la que protege la fortaleza. Si bien todos estos elementos corresponden claramente a una arquitectura militar, el Castillo de Coca no fue nunca escenario de grandes asedios. Muestra clara de que no fue construido con un objetivo militar es, también, el hecho de que se encuentra en un terreno llano, y no en lo alto de un cerro como sería habitual.
A lo largo de la visita (el precio general de la entrada es de 3€) podrás recorrer los diferentes espacios del castillo, como la Torre del Homenaje, en el interior de la cual se conservan la capilla, la sala de armas y la sala del museo; la galería norte, donde se exponen reproducciones de documentos relacionados con el castillo y la villa; o la mazmorra, unida a la galería de acceso por un óculo practicado en el techo en forma de cúpula de la misma mazmorra.
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