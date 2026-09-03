El castillo medieval más bonito de Cataluña está en plena Reserva de la Biosfera: una fortaleza con interior gótico, escondido en un macizo de cumbres afiladas y bosques de abetos centenarios

Castillos bonitos en España, hay muchos. Sin embargo, no todos pueden presumir de ser el ejemplo más importante de arquitectura militar gótica del país, algo que sí puede hacer el Castillo de Montsoriu, reconocido a su vez como el castillo más bonito de Cataluña, situado en el corazón del Parque Natural del Montseny. Casi nada.

Un paraíso natural a solo unos minutos del centro de Barcelona / Istock

El espacio natural en el que se encuentra es uno de los más destacados de España, reconocido como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1978 y con más de 50 000 hectáreas. Su particularidad es que se encuentra en una zona de transición entre los mundos mediterráneo y eurosiberiano, de manera que en un territorio relativamente pequeño conviven encinares, alcornocales, pinares, hayedos, castañares e incluso abetos.

Adriana Fernández

Uno de los bosques de abetos más singulares

De hecho, uno de los bosques más singulares que oculta el Montseny son las pequeñas avetosas naturales como la de Passavets, en el entorno de Santa Fe y el Turó de l’Home, uno de los abetales naturales más meridionales de Europa. Se trata de un rodal de abetos y hayas de gran valor ecológico, y existen referencias excursionistas que hablan de ejemplares de más de 200 años. Además, los abetos pueden alcanzar unos 50 metros de altura.

Aunque por pequeño hay que entender en el medio rural, porque si lo comparamos con la ciudad de Barcelona, el parque es tres veces más extenso que la ciudad, y situado relativamente cerca de su área metropolitana. Según la UNESCO, recibe unos 650 000 visitantes anuales.

Es uno de los bosques más singulares de Cataluña / Istock / Xavier Manrique

El castillo del Montsoriu, una joya medieval

El castillo de Montsoriu está levantado sobre un cerro a unos 600 metros de altitud, en el sector oriental del Montseny. Es espectacular no solo por el edificio, sino por su emplazamiento, ya que se trata de una fortaleza medieval rodeada de bosque y dominando el paisaje.

Su historia es larguísima: la construcción se transforma entre los siglos X y XV, durante unos 500 años. Tiene tres recintos amurallados concéntricos, torres, patio de armas, capilla prerrománica y, sobre todo, un interior que terminó convirtiéndose en un palacio gótico residencial de los vizcondes de Cabrera. Y, aunque por fuera parece una fortaleza románica con aspecto de castillo militar, por dentro es un auténtico palacio gótico. ¡Sorpresa!

Por fuera fortaleza, por dentro palacio

Actualmente el castillo conserva gran parte de las murallas defensivas románicas, sus torres y el interior gótico de la residencia de los vizcondes. Y es que, en el siglo XIV, los Cabrera lo transformaron en una residencia palaciega de enorme importancia, como era de esperar de una de las familias nobiliarias más poderosas de la Cataluña medieval. Con su reforma, la familia hizo del Montsoriu su gran fortaleza y residencia. Tanto es así, que el cronista medieval Bernat Desclot lo describió en el siglo XIII como uno de los castillos “más bellos y nobles del mundo”.

Es uno de los castillos más bellos y nobles del mundo / Wikimedia Commons

Visitarlo en septiembre, o durante el otoño, es una de las mejores propuestas para hacer por los alrededores de Barcelona: es justo cuando el bosque empieza a cambiar, haciendo que el Montseny sea una alternativa magnífica a los destinos de costa cuando termina el verano.