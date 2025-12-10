El castillo más infravalorado de España es también el más antiguo: data del 968, está en la cima de una colina y tiene su origen en los Almohades

El precio de la entrada general al castillo es de 4€, mientras que aquellos empadronados en el pueblo o menores de 6 años pueden acceder de manera gratuita. La entrada para los menores entre los 7 y 12 años es de 3€, siendo de 3,5€ para los mayores de 65, las personas con discapacidad, o familias numerosas. Hay también la opción de hacer una visita guiada, con un precio general de 6,5€ por persona.