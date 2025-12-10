El castillo más infravalorado de España es también el más antiguo: data del 968, está en la cima de una colina y tiene su origen en los Almohades
Domina el pueblo desde lo más alto de una colina rocosa rodeada de olivos.
Son millares los bastiones y castillos que hay repartidos por el territorio español, más de 20.000 para ser un poco más exactos, todos de épocas distintas y en varios estados de conservación. Si observamos por provincias, las hay que no llegan a los 20, mientras que algunas superan tranquilamente los 150 castillos.
Una de estas provincias es Jaén, donde se concentran el mayor número de castillos, con un total de 237 fortificaciones, 97 de las cuales son castillos propiamente dichos, mientras que el resto se dividen en torres, murallas o castros.
Más de mil años de historia
A pesar del gran número de castillos que se contabilizan en Jaén, tan solo es uno el considerado como el más antiguo de los que se conservan intactos en todo el país, algo realmente relevante.
En la cima de la colina que domina el pueblo de Baños de la Encina, un municipio jienense de 2.500 habitantes, el Castillo de Burgalimar (cuyo nombre en árabe, Bury al-Hamma, se puede traducir a "castillo de los Baños")es una auténtica joya medieval. Declarado Monumento Nacional en 1931, el castillo fue edificado en el 968 por orden del califa de Córdoba Al-Hakam II, con el objetivo de defender la frontera del Al-Ándalus.
A partir del siglo XI, con la fragmentación del califato en diferentes taifas, el castillo se convirtió en objeto de disputa entre musulmanes y cristianos, hasta que en 1225, la ofensiva dirigida por Fernando III de Castilla garantizó definitivamente su dominio cristiano.
El castillo recibe también el nombre de “la fortaleza de los siete reyes”, título que hace referencia a los diferentes monarcas que, a lo largo de la época cristiana, vivieron en él: Alfonso VII de León (el primero en conquistarlo), Alfonso III de Castilla, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III y Fernando el Católico.
La visita al castillo
En lo alto del Cerro del Cueto, el castillo de Burgalimar es un gran recinto amurallado al que se accede a través de una espectacular puerta en forma de arco de herradura. Una vez dentro, lo que encontramos es un amplio patio de armas de forma ovalada con una superficie que supera los 2.500 metros cuadrados.
Se cree que en su origen eran 15 las torres de las que estaba dotada su muralla, si bien una de ellas fue substituida en el siglo XV por la Torre del Homenaje que podemos observar hoy en día, la cuál sirvió para adaptar el castillo a los cánones arquitectónicos cristianos.
Las excavaciones arqueológicas realizadas indican que la mayoría del recinto es de origen almohade, siendo posible seguir el trazado de las calles y las viviendas que formaron parte de una fortaleza destinada al entrenamiento de tropas.
Pero hay también vestigios de otras épocas, como los restos de una escalinata romana, o el alcazarejo de la época cristiana.
Una experiencia única
El precio de la entrada general al castillo es de 4€, mientras que aquellos empadronados en el pueblo o menores de 6 años pueden acceder de manera gratuita. La entrada para los menores entre los 7 y 12 años es de 3€, siendo de 3,5€ para los mayores de 65, las personas con discapacidad, o familias numerosas. Hay también la opción de hacer una visita guiada, con un precio general de 6,5€ por persona.
Además del castillo, hay muchas otras cosas por descubrir en Baños de la Encina, como la Iglesia de San Mateo, de estilo gótico y acabados renacentistas, o la Ermita del Cristo del Llano, que destaca por el gran contraste entre su exterior sobrio y luminoso interior.
A las afueras del pueblo se halla el yacimiento arqueológico de Peñalosa, un importante poblado de la cultura argárica, la cual floreció durante la Edad de Bronce. Con más de 4.000 años de historia, el poblado fue un importante núcleo metalúrgico, donde se explotaban los filones de cobre de Sierra Morena.
La mejor manera para llegar hasta Baños de la Encina desde la ciudad de Jaén es a través de la A-44 hasta la salida OA, donde incorporarse a la A-4. Deberemos tomar la salida 288 para, posteriormente, tomar la A-6100 hasta llegar al pueblo.
