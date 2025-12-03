El castillo más impresionante de España está en mitad de un bosque centenario: considerado único en Europa, del siglo XIII y con una curiosa historia

Era 1878 y Cubas lo reconstruyó siguiendo los estándares de los principales castillos de Europa, con una altura de entre 30 y 40 metros y un aspecto mágico y encantado. Estaba en manos privadas, hasta que en la década de 1990 se empleó como atracción turística. Sin embargo, de nuevo a causa de su ubicación y sus altos costos de mantenimiento, volvió a caer en desuso. Pero ahora vuelve a ser un lugar de interés para los amantes de la historia y la fotografía.