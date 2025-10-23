El castillo más impresionante de España está escondido en un lugar privilegiado: es el mejor conservado de Europa y tiene 10 siglos de historia

Y como todo castillo que se precie, también cuenta con una leyenda de fantasmas. Cuentan las lenguas que el Papa Luna excomulgó a su sobrina, Violante de Luna, abadesa de Trasobares, por el escándalo del romance que mantenía con Antonio de Luna. Cuando estalló la guerra, la pareja se separó, pero ella fue a buscar a su amado. Nunca más se volvió a saber de la abadesa y hay quien asegura haber visto su espíritu vagando por el castillo.