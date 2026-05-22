Ni Segovia, ni Valladolid: el castillo más impresionante de España es una de las fortalezas más grandes del territorio y está catalogado como Conjunto Histórico-Artístico

La Región de Murcia esconde algunas de las más grandes maravillas del patrimonio histórico de España; auténticas joyas arquitectónicas en cuyos muros todavía se pueden observar los trazos del pasado, y rodeadas por una atmósfera en la que aún se puede respirar y rememorar los momentos clave de la historia del lugar.

Vista aérea de la ciudad de Lorca, coronada por el castillo / Istock / JackF

En el suroeste de Región, a poco más de una hora de la ciudad de Cartagena, el Castillo de Lorca representa una de estas piezas arquitectónicas de gran valor. Una de las fortalezas de mayor dimensión del territorio, cuenta con un recinto magnífico -cubierto de frondosos árboles en casi toda su totalidad- en el que se han hallado importantes vestigios arqueológicos.

Adriana Fernández

La Fortaleza del Sol

En un extremo de la ciudad de Lorca, conocida con los sobrenombres de “Ciudad del Sol” y “Ciudad de los cien escudos”, el Castillo de Lorca es una de las fortalezas más imponentes que existen en todo el territorio español. De origen árabe, la construcción del castillo se remonta hasta el siglo IX y destaca por la perfecta estructura defensiva que representó en su momento, llegando a convertirse en un enclave inexpugnable.

El imponente castillo que se esconde en el sur de la península / Istock / Antonio Lopez Velasco

La fortaleza, que se ubica en lo alto de un cerro en el límite occidental de la localidad, alberga la conocida Torre Alfonsina, una espectacular torre del homenaje construida en el siglo XIII por orden del rey Alfonso X el Sabio. Se trata del punto más alto de la ciudad, desde el cual se obtienen unas panorámicas impresionantes. Tan especial es su existencia que, en 1931, hizo que el castillo fuera declarado Monumento Histórico Nacional. Gemela de la Torre Alfonsina, construida casi al mismo tiempo, la Torre del Espolón se erige en el límite occidental del recinto y fue seriamente dañada en el terremoto que en 2011 afectó al ciudad.

Junto a las dos torres, en el interior del recinto amurallado de la fortaleza se pueden visitar el yacimiento arqueológico de la judería, emplazada en el interior de la antigua alcazaba. Además de los restos de varias casas, la judería albergaba también una sinagoga, la cual se estima que data de los siglos XIV y XV y que es la única que hay en la Región de Murcia.

Vista de la imponente torre Alfonsina del castillo medieval de Lorca / Istock

Dormir en un castillo

Desde 2012, el Castillo de Lorca acoge dentro de sus murallas un maravilloso Parador de Turismo. Si bien es de construcción moderna, su marcado estilo personal se integra a la perfección con el patrimonio del recinto a su alrededor. Con un total de 67 habitaciones y 9 suites, el parador cuenta también con una piscina climatizada y una zona de spa, así como un maravilloso espacio gastronómico donde degustar lo mejor de la huerta murciana y productos autóctonos como el arroz de Calasparra, el chato murciano o el cordero segureño.