El castillo más imponente de España tuvo presa a Juana la Loca: fue la fortaleza militar más avanzada de Europa en el siglo XV

Hoy cuenta con un enorme patio de armas, una torre del Homenaje que roza los 40 metros de altura y la capilla de Santa María. Actualmente, el Centro de Recepción de Visitantes está sobre los restos de una población de la Edad del Hierro, por lo que su valor histórico y arqueológico va mucho más allá de la época en la que se construyó. Además, era la fortaleza artillera más avanzada de Europa en el siglo XV. Pero si hay algo por lo que este castillo ha sido conocido es porque allí estuvo confinada Juana la Loca.