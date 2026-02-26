El castillo más imponente de España mide más de 200 metros de longitud: está sobre la colina más alta de la Ribera del Duero, parece un barco de piedra y tiene casi 30 metros de altura

Elevado sobre una estrecha loma que domina el paisaje ondulado de la Ribera del Duero, este coloso de piedra fue durante siglos mucho más que una silueta espectacular en el horizonte. Su origen se remonta a comienzos del siglo X, en plena Reconquista, cuando la línea del Duero marcaba una frontera inestable y estratégica. En aquel contexto convulso, controlar las alturas significaba controlar el territorio y más cuando se trataba de una altura de 30 metros.