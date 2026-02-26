El castillo más imponente de España mide más de 200 metros de longitud: está sobre la colina más alta de la Ribera del Duero, parece un barco de piedra y tiene casi 30 metros de altura
El Barco de Castilla se declaró como un punto fundamental en la línea defensiva del Duero, tanto para cristianos como para musulmanes en los siglos IX y X.
Elevado sobre una estrecha loma que domina el paisaje ondulado de la Ribera del Duero, este coloso de piedra fue durante siglos mucho más que una silueta espectacular en el horizonte. Su origen se remonta a comienzos del siglo X, en plena Reconquista, cuando la línea del Duero marcaba una frontera inestable y estratégica. En aquel contexto convulso, controlar las alturas significaba controlar el territorio y más cuando se trataba de una altura de 30 metros.
Desde esta atalaya natural se vigilaban los valles del Duero, el Duratón y el Botijas, corredores fluviales que hoy separan las provincias de Valladolid y Segovia. En la Edad Media eran auténticas autopistas naturales. Desde lo más alto se supervisaban rutas, movimientos de tropas y caminos de repoblación, en una frontera que cambiaba de manos con frecuencia entre cristianos y musulmanes.
No fue hasta el siglo XI cuando el enclave empezó a forjar su identidad definitiva. El conde Sancho García conquistó la fortaleza y, según la tradición, pronunció la frase que daría nombre a la villa: “la peña más fiel de Castilla”. Así comenzaba la historia del actual Castillo de Peñafiel.
Un legado medieval lleno de intrigas, literatura y poder
A lo largo de los siglos, el señorío pasó por manos ilustres. Fue creado por Fernando III el Santo y heredado después por Alfonso X el Sabio. Más tarde recayó en el infante don Juan Manuel, autor de ‘El Conde Lucanor’, quien reforzó y amplió la fortaleza medieval, extendiendo su recinto amurallado hasta abrazar la villa.
Sin embargo, la imagen actual responde en gran parte a la gran reforma del siglo XV impulsada por Pedro Giron, maestre de la Orden de Calatrava, durante el reinado de Juan II de Castilla. El resultado fue una fortaleza monumental, de trazado estrecho y longitudinal de hasta 200 metros, que aprovecha al máximo la cresta del cerro. Una obra ambiciosa que quedó inacabada, pero cuya potencia visual sigue intacta.
Entre sus muros también hubo espacio para el drama histórico. En 1442 nació aquí el príncipe de Viana, hijo de Juan II de Aragón y Blanca de Navarra. Su vida estuvo marcada por disputas sucesorias y tensiones familiares que terminaron con su encarcelamiento y una muerte prematura que alimentó la leyenda negra en torno a su figura.
Del bastión militar al templo del vino
Once siglos después de su construcción, la fortaleza ha cambiado las armas por la vendimia. Hoy alberga el Museo Provincial del Vino, un recorrido por la tradición vitivinícola vallisoletana y por denominaciones de origen como Ribera del Duero, Cigales o Rueda, algunas de las más prestigiosas del país.
Comparado a menudo con un barco de piedra varado en la meseta, este castillo roquero está considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar en Castilla. De vigía fronterizo a emblema cultural y enoturístico, su perfil continúa dominando el paisaje con la misma autoridad que hace mil años.
