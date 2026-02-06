El castillo más espectacular de Europa es también un palacio y está en España: una joya declarada Monumento Nacional repleta de torres, jardines y una muralla medieval

Según entras en él, una de las zonas que verás es un patio que colinda con la Iglesia de Santa María. Poco a poco irás apreciando la belleza que lo caracteriza y entenderás por qué es uno de los castillos más bonitos del mundo. Sin embargo, la joya de la corona se encuentra una planta más arriba, en la conocida planta noble, que cuenta con la cámara del rey, la cámara de la reina y la cámara de los yesos, decorada por obras de artesanos mudéjares.