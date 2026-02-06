El castillo más espectacular de Europa es también un palacio y está en España: una joya declarada Monumento Nacional repleta de torres, jardines y una muralla medieval
Este impresionante conjunto histórico, declarado Monumento Nacional desde 1925, es el lugar perfecto para empaparse de la majestuosidad de las construcciones inspiradas por el gótico francés.
Hay monumentos que parece increíble que hayan sido construidos por seres humanos, y no es ninguna sorpresa que algunos como la Gran Muralla China, la Torre Eiffel o el Coliseo de Roma sean de los lugares más visitados del mundo. Sin embargo, que un sitio no reciba tantos visitantes, no implica que sea menos espectacular.
España no se queda atrás en cuanto a monumentos se refiere. Es más, puede presumir de tener uno de los castillos más bonitos de Europa. Es un lugar muy infravalorado, pues si solo dependiese de su belleza, recibiría millones de visitantes cada día. Se encuentra en un pequeño pueblo de Navarra, y está declarado Monumento Nacional desde hace más de 100 años.
Un monumento único
Hablamos del Palacio Real de Olite, situado en el pueblo con el que comparte nombre. Aunque tiene partes más anteriores, la más popular es el Palacio Nuevo, obra del rey Carlos III, quien ordenó su construcción junto a su esposa Leonor de Trastámara entre finales del siglo XIV y principios del XV. Posee torres, jardines, muralla y una decoración perfecta para que los reyes disfrutaran del lujo todo lo posible, pues para eso se construyó. Además, tiene un estilo gótico francés impresionante, ya que Carlos III pertenecía a la dinastía d’Evreux.
Según entras en él, una de las zonas que verás es un patio que colinda con la Iglesia de Santa María. Poco a poco irás apreciando la belleza que lo caracteriza y entenderás por qué es uno de los castillos más bonitos del mundo. Sin embargo, la joya de la corona se encuentra una planta más arriba, en la conocida planta noble, que cuenta con la cámara del rey, la cámara de la reina y la cámara de los yesos, decorada por obras de artesanos mudéjares.
Una galería de lujo
El Palacio Real de Olite cuenta con la Galería del Rey, también conocida como la Galería Dorada, formada por unos arcos impresionantes y enfrente del Patio de la Morera. Durante su estancia en el castillo, el rey Carlos III la utilizaba para admirar las vistas.
Un pueblo encantador
Aparte de disfrutar de uno de los monumentos más espectaculares de Europa y quedarte embelesado con sus infinitas torres, sería una pena que pasases por la zona y no visitaras el resto de Olite, pues cuenta con lugares como la Iglesia de San Pedro, con cientos de años; el Museo del Vino, donde aprenderás sobre una tradición que ha marcado a Navarra; o la Plaza de Carlos III El Noble, perfecta para descansar y tomar algo.
Síguele la pista
Lo último