El castillo más espectacular de Europa está en España, es de origen árabe y parece sacado de una película de Disney

Un cuento infantil de los de toda la vida sin castillos es como una playa sin mar, da la sensación de que falta algo. Las historias más clásicas de Disney, las de princesas que no podíamos dejar de mirar los niños nacidos entre los 90 y los 2000, tienen, al menos, un castillo impresionante donde todos queríamos vivir. Al crecer nos dimos cuenta de que eso de vivir en un castillo no tiene tanto encanto y es difícil, pero que pueden visitarse algunos muy parecidos en España.