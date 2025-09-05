El castillo más espectacular de Europa está en España, es de origen árabe y parece sacado de una película de Disney
Aunque no es un castillo propiamente dicho, pasear por el recinto de más de ocho hectáreas de extensión es tan mágico que parece que estuvieras en una película de Disney.
Un cuento infantil de los de toda la vida sin castillos es como una playa sin mar, da la sensación de que falta algo. Las historias más clásicas de Disney, las de princesas que no podíamos dejar de mirar los niños nacidos entre los 90 y los 2000, tienen, al menos, un castillo impresionante donde todos queríamos vivir. Al crecer nos dimos cuenta de que eso de vivir en un castillo no tiene tanto encanto y es difícil, pero que pueden visitarse algunos muy parecidos en España.
No es raro hablar de lugares de nuestro país que han inspirado alguna vez películas, de dibujos animados o no. Por ejemplo, se sabe que el Alcázar de Segovia inspiró a Walt Disney para crear uno de los castillos más icónicos de la marca, el de Blancanieves. Otros muchos castillos se reparten por toda la península y, aunque no hayan servido de inspiración directa, estamos seguros de que podrían haber aparecido perfectamente en una película de este tipo.
Un paseo por la fortaleza más espectacular de España
Una de esas fortalezas es la Alcazaba de Badajoz, la muralla más larga de Europa y el resto arqueológico más importante de la ciudad. A pesar de no ser demasiado conocida, es un gran ejemplo de la huella musulmana que quedó en España y que todavía hoy sigue manteniéndose prácticamente intacta. La alcazaba fue el origen de Badajoz como ciudad, que fue fundada en el siglo IX por el muladí Ibn Marwan al-Chilliqui.
No es lo que se dice un castillo propiamente dicho, pero es que su grandeza va mucho más allá. Pasear entre sus puertas, torres y palacios aporta una sensación como de estar viviendo en una película de Disney como 'Aladdin', que precisamente sucede en una ciudad árabe inventada. Todo el recinto, contando las partes originales del siglo IX y las reformadas del XII, se extiende por 6.541 metros. Todos estos motivos hicieron que fuera declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931.
Las partes de la Alcazaba
La construcción está bastante bien conservada y puede visitarse de manera gratuita. Se compone de cuatro puertas, la del Alpéndiz, la del Capitel -de época almohade las dos-, la de Yelves y la de la Coraxa. También cuenta con varias torres, aunque la más destacable es la Torre del Espantaperros -que antiguamente recibía el nombre de Torre de la Atalaya-, erigida en el siglo XII con una curiosa planta octogonal que recuerda a la Torre del Oro sevillana.
Por otro lado, está el Palacio de los Condes de Roca, donde actualmente se encuentra el Museo Arqueológico provincial, con un patio porticado donde es posible pasear entre los jardines y la Torre de Santa María, los restos de la iglesia que se levantó en el lugar de una mezquita anterior. También llama la atención la Torre del Palacio Episcopal, que alberga la Biblioteca de Extremadura. Allí también se puede ver una reciente facultad de la Universidad de Extremadura.
Si se sigue paseando -hay que echarle tiempo porque son casi ocho hectáreas-, nos topamos con otras torres: Torre de los Acevedo, Torre de la Horca, Torre del Alpéndiz, Torre del Pendón y Torre de Santa María. Lo que está claro es que la magia que desprende es tal, que transporta a cualquiera a otro tiempo y prácticamente a otro universo diferente. Si observamos detenidamente, lo que dejamos bajo nuestros pies son los restos de una antigua ciudad árabe.
Badajoz más allá de su Alcazaba
Badajoz guarda entre sus fronteras un gran número de joyas que poca gente se lanza a descubrir pero que verdaderamente merecen la pena. Una de ellas es esta impresionante muralla que rodeó la antigua ciudad y que hoy hace soñar a mayores y pequeños por igual. Desde lo alto de ella se pueden observar diferentes puntos de la urbe, como la Plaza Alta, una de las más bonitas del país, o el puente árabe que pasa sobre el río Guadiana.
Es también capital del desayuno -quien los pruebe allí sabrá por qué y a partir de entonces no querrá desayunar en ningún otro sitio- y del Carnaval -por mucho que se hable del de Cádiz o el de Tenerife, el de Badajoz no tiene nada que envidiarles-. Estar a medio camino entre España y Portugal hace que su encanto sea muy especial. Se puede observar en la esencia del casco antiguo, con su Giralda y restaurantes con especialidades tanto españolas como portuguesas. Una ciudad siempre alegre y colorida.
