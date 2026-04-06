Ni Jaén, ni Navarra: el castillo más espectacular de España se alza por encima del mar, tiene un pasado templario, un papa envenenado y fue escenario de Juego de Tronos
El Castillo más espectacular de Castellón es además protagonista de leyendas y escenas inolvidables.
Hogar de la orden templaria, sede pontificia de papas, y escenario natural de series y películas de fama mundial, este castillo sobre el Mediterráneo conocido como “la ciudad en el mar” es uno de los grandes secretos de la costa del Levante español.
Llamada también “Castillo del papa Luna”, la fortaleza templaria se extiende en los escasos 200 metros que ocupa la tierra bajo sus muros, de carácter sobrio y militar, que hacen de su arquitectura de sillería labrada un ejercicio sobre caliza impecable.
Castillo templario y hogar de pontífices
Antigua alcazaba árabe, el Castillo de Peñíscola de Castellón fue construido sobre sus restos por la Orden de los Templarios, siendo uno de los últimos de la península antes de su disolución.
Sus muros esconden bóvedas de cañón extremadamente resistentes y el conjunto, de estilo gótico cisterciense, responde al estilo típico de los monjes pertenecientes a esta orden, donde la funcionalidad hacía de la ornamentación un ejercicio austero y monástico. No obstante, con la llegada del pontífice Luna, en el siglo XV, la edificación tomó un cariz más amable, provista de chimeneas, estanterías y ventanales que contrastan con la piedra lisa que los envuelve.
En el diseño de esta imponente mole, destaca su aspecto compacto, consecuencia del diseño fortificado y defensivo del castillo, listo para absorber impactos y la erosión del salitre marino; un conjunto que, dada su historia y arquitectura, fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931, además de Bien de Interés Cultural.
La leyenda del papa envenenado
Pese a ser conocido como hogar del papa Benedicto XIII, llamado también papa Luna, este castillo fue además sede pontificia de Clemente VIII, con un mandato mucho más breve que heredó de manera directa, y misma legitimidad, siendo ambos conocidos como “antipapas”. Esto se debe a su elección en oposición al papado de Roma, una legitimidad que, sin embargo, la corona de Aragón daba por válida.
Entre las historias que rindan a estas grandes figuras mandatarias, se cuenta entre los episodios más célebres el intento de envenenamiento del papa Benedicto a quien, a la edad de 90 años, trataron de emponzoñar poniendo arsénico en un plato de arroz con leche.
Sin embargo, la fama de esta historia procede, no del veneno, sino del milagro que el propio pontífice obró a raíz de esta tragedia: gracias a distintas hierbas del Parque Natural de la Sierra de Irta, que se extiende en los alrededores de esta zona, sus médicos crearon una pócima capaz de hacer que el pontífice, no solo sobreviviese, sino que aguantase cinco años más, antes de morir de manera natural.
Hoy en día, esta “receta mágica” se vende bajo el nombre de “Tisana del papa Luna”, en tiendas y farmacias de la región de Peñíscola, una mezcla de semillas de cilantro, anís, hinojo, comino y regaliz que recuerda la leyenda de este misterioso castillo.
Además, los encantos de esta fortaleza traspasan hoy en día los lindes de su territorio, siendo escenario de filmaciones tan importantes como la serie Juego de Tronos, valida de esta localización para escenificar la ciudad de Meereen en su sexta temporada; la pelicula de El Cid (1961), protagonizada por Charlton Heston y Sophia Loren; o las tramas de Calabuch (1956) y París-Tombuctú (1999), de Luis García Berlanga.
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