Ni Jaén, ni Navarra: el castillo más espectacular de España se alza por encima del mar, tiene un pasado templario, un papa envenenado y fue escenario de Juego de Tronos

Sin embargo, la fama de esta historia procede, no del veneno, sino del milagro que el propio pontífice obró a raíz de esta tragedia: gracias a distintas hierbas del Parque Natural de la Sierra de Irta, que se extiende en los alrededores de esta zona, sus médicos crearon una pócima capaz de hacer que el pontífice, no solo sobreviviese, sino que aguantase cinco años más, antes de morir de manera natural.