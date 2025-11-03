El castillo más espectacular de España está suspendido sobre un abismo: medieval, de estilo románico y el mejor conservado del país

Otro punto atractivo del castillo de Loarre es su ubicación geográfica. Está rodeado de paisajes que continúan prácticamente vírgenes y que han sido testigo de batallas y del paso de conquistadores por allí. Se dice que está suspendido sobre un abismo porque es literalmente así. Se encuentra en la Hoya de Huesca, a 1.070 metros de altitud sobre una llanura que se extiende hacia el valle del Ebro. En esta zona hay otros muchos monumentos destacados como el Monasterio de San Juan de la Peña o la Colegiata de Bolea.