El castillo más espectacular de España está en Madrid: es el mejor ejemplo de palacio renacentista y perteneció a la familia más influyente de Castilla

Se dice que si las paredes hablaran contarían cientos de historias completamente desconocidas sobre aquellos lugares tan antiguos que a veces no tienen incluso testimonios escritos de su existencia. Si hay un tipo de edificio del que querríamos escuchar todo lo que tuviera que contar sería del castillo. Hay tantos en España y con una historia tan rica, que no podemos imaginar ni la más mínima parte de lo que verdaderamente sucedió en el interior de esos muros.