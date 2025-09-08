El castillo más espectacular de España está en Madrid: es el mejor ejemplo de palacio renacentista y perteneció a la familia más influyente de Castilla
Se trata de una impresionante fortaleza que quedó abandonada hace siglos pero que volvió a restaurarse en el siglo XX y hoy puede visitarse.
Se dice que si las paredes hablaran contarían cientos de historias completamente desconocidas sobre aquellos lugares tan antiguos que a veces no tienen incluso testimonios escritos de su existencia. Si hay un tipo de edificio del que querríamos escuchar todo lo que tuviera que contar sería del castillo. Hay tantos en España y con una historia tan rica, que no podemos imaginar ni la más mínima parte de lo que verdaderamente sucedió en el interior de esos muros.
Según la Asociación Española de Amigos de los Castillos hay en torno a 10.300 -algunos mejor conservados que otros-, la mayoría de la época medieval y la provincia con más cantidad es Jaén, con 400. La Edad Media fue un período tan largo que dejó miles de recuerdos como iglesias, monasterios e incluso pueblos enteros tan bonitos como Trujillo en Cáceres. Pero volvemos a los castillos para adentrarnos en uno de los más espectaculares del país.
Propiedad de una familia muy influyente
A los pies de la sierra madrileña de Guadarrama, en Manzanares el Real, se levanta un castillo del año 1475. Se construyó sobre una antigua iglesia románico-mudéjar, pero hoy resulta ser un gran ejemplo de palacio renacentista. Se trata del Castillo de los Mendoza, nombre que adquiere de haber sido el I Duque del Infantado con Diego Hurtado Mendoza a la cabeza, que fue quien mandó levantar esta fortaleza.
Aquellos años fueron de gran esplendor para la familia, pero poco duró aquel reinado de poder, pues quedó abandonado en el año 1530, cuando trasladaron su corte a Guadalajara. Tras varias reformas en el siglo XX, se fue dando forma al recinto palaciego que hoy aparece ante nuestros ojos, albergando aún en su interior tapices, armaduras, pinturas y muebles de los siglos XVI a XIX en muy buenas condiciones. Además, desde 1931 es Monumento Histórico-Artístico.
Arquitectura y decoración dignas de la época
Con la reciente rehabilitación del entorno paisajístico teniendo en cuenta la documentación histórica de la época, podemos pasear por los jardines repletos de plantas medicinales e industriales, cultivos y huertas; así como perdernos en su laberinto como si fuéramos los habitantes de siglos pasados. También se aprecia un excelente estado de conservación a través de las cuatro torres decoradas con bolas isabelinas, las almenas, los matacanes y las saeteras.
Es un castillo que nunca ha tenido foso, pero sí muralla o barbacana coronadas con la Cruz del Santo Sepulcro de Jerusalén en honor al Gran Cardenal Mendoza. El interior es una mezcla de estilos entre el medieval y el renacentista. En el patio de armas vemos dos galerías superpuestas gótico isabelinas que distribuyen las estancias; y sobre el adarve meridional otra galería de estilo flamígero que se considera una de las más bonitas de España.
La única parte que no está restaurada es la oriental, donde se encuentra la iglesia de Santa María de la Nava. También se proyectó una enorme torre del homenaje rematada con una plataforma artillera que nunca llegó a materializarse. Actualmente sigue siendo propiedad de los Duques del Infantado. Como última curiosidad, se dice que es la cuna de la Comunidad de Madrid, ya que acogió la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1983.
