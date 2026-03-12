El castillo más espectacular de España se llama "la Fortaleza de las 300 Torres": es uno de los más antiguos de origen romano, tiene un palacio en la parte alta y visitarlo es gratis

Fue testigo de numerosos conflictos como la guerra de Castilla en el siglo XIV, la de las Germanías en el XVI o la de Sucesión en el XVIII. Tras las guerras Carlistas en el XIX quedó muy debilitado y después de la Guerra Civil se empezó a usar como Colonia Escolar por los padres carmelitas. Si bien ya no son 300 las torres que se erigen en su fortaleza, la vista sigue siendo igual de impresionante.