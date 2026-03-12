El castillo más espectacular de España se llama "la Fortaleza de las 300 Torres": es uno de los más antiguos de origen romano, tiene un palacio en la parte alta y visitarlo es gratis
Está en una de las provincias con más castillos de España y aun así destaca por encima de muchos de ellos.
Se estima que Jaén es la provincia con más castillos y fortalezas de España, contando con más de 237 edificaciones defensivas, siendo también la región de Europa con mayor concentración de edificios de este tipo por metro cuadrado. Sin embargo, hay otra que la sigue muy de cerca, con un rico patrimonio defensivo de más de 270 edificaciones entre castillos, torres y murallas.
Se trata de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Ya solo su nombre hace referencia a un pasado en el que la función defensiva era muy importante. De hecho, el nombre de Castellón proviene del Castell Vell, una fortaleza medieval situada en el cerro de la Magdalena. Pero más espectacular aún resulta el Castillo de Onda, también conocido como "Castillo de las 300 Torres".
"El castillo de las 300 Torres"
Este sobrenombre se lo dio Ramón Muntaner, caballero y escritor catalán que vivió entre los años 1265 y 1336, en su Crónica. Aquel hombre no se inventó nada, puesto que es un castillo que en su época de máximo esplendor tenía tantas torres como días tiene el año. Lo construyeron los musulmanes en el siglo X sobre restos que dejaron los íberos y los romanos anteriormente.
Han pasado once siglos, y la fortaleza todavía vigila la ciudad de Onda a 284 metros sobre el nivel del mar. Aunque hoy su nombre no resulta demasiado familiar a quien no es de la zona, durante la época califal, en el siglo XII, llegó a ser la ciudad más importante al norte de Sarq Al-Andalus. Era tal su importancia, que incluso el Cid Campeador llegó a conquistarlo.
Fue testigo de numerosos conflictos como la guerra de Castilla en el siglo XIV, la de las Germanías en el XVI o la de Sucesión en el XVIII. Tras las guerras Carlistas en el XIX quedó muy debilitado y después de la Guerra Civil se empezó a usar como Colonia Escolar por los padres carmelitas. Si bien ya no son 300 las torres que se erigen en su fortaleza, la vista sigue siendo igual de impresionante.
Un castillo con un palacio islámico en lo alto
La ciudad fortaleza se componía de dos espacios: la medina amurallada o ciudad civil y el castillo o ciudad político-militar. El propio castillo también se divide en varios recintos. La recepción fue levantada por los frailes carmelitas en el siglo XX, aprovechando la estructura de los aljibes árabes. Una vez dentro, se diferencian el albacar interior y exterior, la Alcazaba y la Torre del Moro.
En el albacar o plaza interior, se encuentra el Museo de Arqueología e Historia Local. Está en un edificio que también construyeron los frailes en 1920 y que antiguamente utilizaban como iglesia. Se exhiben maravillas como un conjunto de yeserías musulmanas procedentes de la casa palaciega hispanomusulmana del siglo XII que estaba en el casco antiguo de Onda.
En la parte más elevada del castillo, dentro del albacar interior, se ubica la Alcazaba, un palacio islámico del siglo XI que era el lugar del puesto de mando y residencia oficial del sultán durante la época musulmana y de los alcaides posteriormente. En el albacar exterior, donde había alojamientos temporales, se erige la Torre del Moro, una torre defensiva y de vigilancia del siglo XII.
