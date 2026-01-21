El castillo español que se diseñó para intimidar antes de atacar: es uno de los más espectaculares del mundo y domina la Hoya de Huesca

Y si os parece poco todo lo que os he contado, a los pies de Loarre se abre un territorio perfecto para completar la visita. Pueblos como Ayerbe, con su arquitectura tradicional, o rutas senderistas por la Sierra de Loarre, donde el paisaje combina roca, carrasca y silencio. Desde los miradores se entiende de verdad por qué este castillo se colocó aquí y no en otro sitio; os lo aseguro. Así que, ya sabes, la próxima vez que busquéis una escapada; ¿qué tal un castillo que impone en un entorno de cuento?