El castillo de España que vigila el desierto más cinematográfico de Europa: muralla nazarí, 3.000 horas de sol y un reconocimiento de lo más sorprendente
Un desierto capaz de hacerte sentir un actor de Hollywood.
España tiene muchos rincones propios de película, sin embargo, ¿sabías que realmente hay un lugar que ha servido como localización para muchas producciones audiovisuales? Además, es el único desierto de todo Europa. Si visitas Andalucía, podrás conocer esta maravilla de la naturaleza.
Junto a él, podrás encontrar un castillo de origen árabe desde el que podrás admirar una vista del desierto que estamos seguros de que te dejará con la boca abierta.
Un castillo con unas vistas impresionantes
Todas estas maravillas están en Tabernas, un municipio ubicado en la provincia de Almería con poco más de 4.000 habitantes. Pese a su pequeño tamaño, este lugar es uno de los más privilegiados de todo el continente Europeo.
Tabernas posee muchas cosas, y entre ellas está un castillo ubicado en un lugar realmente privilegiado.
Con una gran historia llena de ocupaciones de diferentes culturas, las cuales han ido dejando parte de ellas en el lugar, este castillo posee una personalidad muy interesante. Sin embargo, su construcción se le atribuye a los árabes, quienes dejaron una gran influencia nazarí tanto en él como en su muralla.
Si lo visitas al atardecer, podrás apreciar unas vistas del desierto de Tabernas que te van a dejar completamente alucinado.
El único desierto de Europa
El desierto de Tabernas es el único desierto de Europa, y no es de extrañar que haya sido la localización elegida para llevar a cabo una gran cantidad de producciones audiovisuales. La mayoría han sido películas del Oeste, pero este rincón del sur de España también ha sido elegido por producciones de un estilo completamente diferente, como la famosa Juego de Tronos.
Tenemos la suerte de que esta maravilla de la naturaleza se encuentra en España, por lo que sería un delito no visitarla al menos una vez en la vida.
En él, podrás hacer rutas de lo más bonitas, optando por una a pie más estándar o una en coche especializada en visitar los lugares que han formado parte de los rodajes realizados en la zona.
Sin embargo, eso no es lo único que este paraíso ofrece. También tienes la opción de hacer un paseo a caballo por él o, si te apetece, viajar por un rato a Hollywood. Un buen plan es comprar una entrada para Oasis MiniHollywood, un parque temático en el que podrás disfrutar de espectáculos propios de una película del Oeste.
Además de poseer el título de ser el único lugar de Europa con un desierto propiamente dicho, Tabernas también puede presumir de ser uno de los lugares con más horas de sol posibles, llegando aproximadamente a las 3.000 anuales.
Si eres de esas personas a las que el buen clima les levanta el ánimo y en cuanto ven un rayo de sol sienten que tienen el día resuelto, Tabernas es el lugar perfecto para hacer una escapada.
