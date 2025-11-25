El castillo de España que vigila el desierto más cinematográfico de Europa: muralla nazarí, 3.000 horas de sol y un reconocimiento de lo más sorprendente

El desierto de Tabernas es el único desierto de Europa, y no es de extrañar que haya sido la localización elegida para llevar a cabo una gran cantidad de producciones audiovisuales. La mayoría han sido películas del Oeste, pero este rincón del sur de España también ha sido elegido por producciones de un estilo completamente diferente, como la famosa Juego de Tronos.