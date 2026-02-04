Castillo, dulces y cuna del flamenco: descubre el rincón de Sevilla elegido como 'Pueblo Mágico del 2026'

Este municipio que recibió este distintivo por parte de la red de Pueblos Mágicos de España el pasado 22 de enero en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) es Utrera, una localidad que ha sido distinguida en los Premios Nacionales y Regionales 2026 por su "compromiso con el desarrollo rural, la sostenibilidad, la preservación del patrimonio y la promoción de la riqueza cultural y natural de España".