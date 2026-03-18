El castillo que guardan 8.000 habitantes de Córdoba es también el más impresionante de España: en un cerro sobre el Guadalquivir, de estilo Gótico-Mudéjar y con una de las mazmorras mejor conservadas

Pero no son solo las visitas lo que nos permite descubrir el castillo. A lo largo del año, son varias las actividades que se organizan en torno a la historia de esta magnífica fortaleza. Tanto en febrero como abril, hay un fin de semana en que se organiza un entrenamiento de combate, organizado por el club de combate medieval Bohurt Zona Sur, en el que se hace una demostración de este deporte de contacto con siete siglos de antigüedad. Por otro lado, en marzo y octubre hay un fin de semana en que se organizan unas jornadas medievales, con combates, bailes y banquetes dignos del siglo XIV. Para una experiencia un poco más escalofriante, en octubre tiene lugar la Luna Negra, en la que los más valientes reviven los secretos más oscuros del pasado del castillo.