El castillo que guardan 8.000 habitantes de Córdoba es también el más impresionante de España: en un cerro sobre el Guadalquivir, de estilo Gótico-Mudéjar y con una de las mazmorras mejor conservadas
Construido durante el reinado de los omeya, fue escenario de Juego de Tronos.
De vez en cuando, soñar despiertos e imaginarnos que vivimos en una corte medieval, participamos en justas, asistimos a espléndidos banquetes y bailes, o planeamos un ataque a un reino enemigo es la mejor manera para desconectar un rato de la rutina del día a día. Siempre ayuda el hacerlo mientras leemos un libro o vemos una película, pero por muy buenos que sean, pocas veces consiguen hacer que nos sintamos como si verdaderamente lo estuviéramos viviendo en nuestras propias carnes.
Por suerte, para aquellos más ansiosos de vivir una aventura digna de ser plasmada en las páginas de un libro, en España conservamos muchísimos castillos y palacios pertenecientes a esa época en que príncipes, reinas y caballeros estaban a la orden del día. Y es que pasearse por los pasillos y estancias de estos magníficos castillos te transportará directamente a esta fantasía.
Testigo de la historia
Ubicado a orillas del Guadalquivir, en lo alto de un pequeño monte a las afueras de la localidad de Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba, el castillo de la Floresta parece sacado directamente de las páginas de un libro de George R.R. Martin. De hecho, el castillo apareció en la séptima temporada de Juego de Tronos, haciendo las veces del castillo de Altojardín y las mazmorras de Roca Casterly.
En la vida real, este castillo de estilo mudéjar fue edificado hacia mediados del siglo VIII, durante el reinado de los omeyas en la región, quienes lo bautizaron con el nombre de al-Mudawar, que con el tiempo derivó en Almodóvar, actual nombre del pueblo. Una vez expulsados los árabes de la península, el castillo pasó a manos de la Corona de Castilla, cuyos reyes lo sometieron a importantes ampliaciones y reformas, algunas de las más significantes por orden de Alfonso XI. A lo largo de su historia, el castillo fue también testigo de importantes acontecimientos: además de custodiar muchos de los tesoros del reino de Castilla, sus muros sirvieron como prisión a personajes tan destacados como Doña Juana de Lara o Fadrique de Castilla, I Duque de Benavente.
Con el paso del tiempo, el castillo fue deteriorándose, quedándose en ruinas. A finales del siglo XIX, Rafael Desmaissières y Farina, XII Conde de Torralva, visitó la fortaleza junto al arquitecto Adolfo Fernández Casanova. Tal fue su sorpresa al ver el deterioro en el que se encontraba, que ambos se decidieron a emprender el mayor proyecto de sus vidas. Así, entre 1901 y 1936 se llevaron a cabo los trabajos de restauración del castillo, en los que se reconstruyeron murallas, almenas y torres, y se habilitó un camino de acceso.
Una experiencia única
Aparte de las visitas generales y guiadas, a través de las cuales podrás descubrir los rincones que esconde el castillo (las torres Cuadrada y Redonda, el Mirador, el Jardín del Foso, o el Salón del Trono en la Torre del Homenaje), existe también la opción de una visita teatralizada, en la que un caballero y una reina sirven como anfitriones de esta visita tan especial.
Pero no son solo las visitas lo que nos permite descubrir el castillo. A lo largo del año, son varias las actividades que se organizan en torno a la historia de esta magnífica fortaleza. Tanto en febrero como abril, hay un fin de semana en que se organiza un entrenamiento de combate, organizado por el club de combate medieval Bohurt Zona Sur, en el que se hace una demostración de este deporte de contacto con siete siglos de antigüedad. Por otro lado, en marzo y octubre hay un fin de semana en que se organizan unas jornadas medievales, con combates, bailes y banquetes dignos del siglo XIV. Para una experiencia un poco más escalofriante, en octubre tiene lugar la Luna Negra, en la que los más valientes reviven los secretos más oscuros del pasado del castillo.
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