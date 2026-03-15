El castillo considerado "la obra cumbre del ladrillo en España": no hay otro igual en el mundo, está sobre un foso de hasta 20 metros y con un aspecto tan imponente que nadie se atrevió a atacarlo
Construida en el siglo XV por la familia Fonseca, esta fortaleza segoviana combina arquitectura mudéjar, poder nobiliario y un gran sistema defensivo.
Durante siglos fue una de las fortalezas más impresionantes de Castilla. Levantado casi por completo en ladrillo y protegido por un enorme foso, su aspecto debía de resultar tan intimidante que nunca llegó a convertirse en escenario de grandes asedios.
Hoy, el Castillo de Coca sigue dominando el paisaje de la villa segoviana con su inconfundible silueta mudéjar de torres, almenas y murallas.
Una fortaleza mudéjar construida casi por completo en ladrillo
El Castillo de Coca comenzó a construirse hacia 1473 por encargo de Alonso de Fonseca, miembro de una poderosa familia nobiliaria castellana. El proyecto se atribuye tradicionalmente al arquitecto alarife Alí Caro, lo que explica la fuerte influencia mudéjar.
A diferencia de muchas fortalezas medievales europeas, donde la piedra domina la construcción, aquí el ladrillo es el gran protagonista. Con él se levantaron las murallas, las torres y numerosos elementos decorativos, combinados con piedra en algunas zonas de la estructura.
Por la calidad de su ejecución y la complejidad de su diseño, el arquitecto e historiador del arte Fernando Chueca Goitia llegó a definirlo como “la obra cumbre del ladrillo en España”.
Un foso que alcanza hasta 20 metros de profundidad
La fortaleza está rodeada por un profundo sistema defensivo. En lugar de situarse en lo alto de una montaña, como ocurre con muchos castillos medievales, se construyó sobre una zona llana aprovechando la protección natural del terreno cercano al río.
Para compensar esa falta de altura, se excavó un enorme foso que rodea el edificio y que en algunos puntos alcanza hasta 20 metros de profundidad, lo que convertía el acceso al castillo es una misión (casi) imposible para cualquier ejército atacante.
Por si fuera poco, el conjunto defensivo incluye además una doble línea de murallas, varias torres semicirculares y una gran torre del homenaje que domina todo el recinto.
Aunque su diseño responde claramente a una arquitectura militar, el Castillo de Coca no fue escenario de grandes asedios a lo largo de su historia.
Los historiadores suelen señalar que su tamaño, la complejidad de su sistema defensivo y el poder de la familia que lo construyó actuaban como una fuerte disuasión.
Con ello, y a pesar de esa apariencia militar, más que un escenario de grandes batallas, el castillo fue durante siglos el centro del señorío de la familia Fonseca y un símbolo de poder.
Uno de los castillos mejor conservados de Castilla
A pesar del paso del tiempo, el castillo ha llegado hasta hoy en un estado de conservación notable gracias en parte a las restauraciones realizadas durante el siglo XX. De los Fonseca pasó a la Casa de Alba, y en 1928 la Dirección General de Bellas Artes lo declaró Monumento Histórico Nacional. En 1954 fue cedido al Ministerio de Agricultura y en la actualidad alberga una escuela de formación forestal.
Si también te llama la curiosidad la profundidad de su foso y quieres verlo en persona, puedes incluirlo en una ruta por la provincia de Segovia (se encuentra a tan solo 45 minutos de la capital segoviana) si reservas con 48 horas de antelación, ya que las visitas son guiadas.
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