El castillo considerado "la obra cumbre del ladrillo en España": no hay otro igual en el mundo, está sobre un foso de hasta 20 metros y con un aspecto tan imponente que nadie se atrevió a atacarlo

A pesar del paso del tiempo, el castillo ha llegado hasta hoy en un estado de conservación notable gracias en parte a las restauraciones realizadas durante el siglo XX. De los Fonseca pasó a la Casa de Alba, y en 1928 la Dirección General de Bellas Artes lo declaró Monumento Histórico Nacional. En 1954 fue cedido al Ministerio de Agricultura y en la actualidad alberga una escuela de formación forestal.