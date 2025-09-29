Ni un castillo, ni una catedral: el Bien de Interés Cultural más antiguo de España tiene miles de años de antigüedad y está bajo tierra

Si bien Sautuola tuvo claro desde un primer momento que las pinturas eran obra de gentes de la prehistoria, la comunidad científica de la época fue más reticente a aceptar este hecho, debido a que no creían que el hombre “primitivo” fuera capaz de crear obras de tal calidad. Debido a esto, Altamira y sus pinturas cayeron en el olvido durante más de 20 años.