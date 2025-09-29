Ni un castillo, ni una catedral: el Bien de Interés Cultural más antiguo de España tiene miles de años de antigüedad y está bajo tierra
Testimonio del desarrollo de la civilización en el sur de Europa, fue el primer sitio donde se identificó el arte rupestre paleolítico.
Las pinturas rupestres son una de las manifestaciones artísticas más antiguas de las que tenemos constancia. Si bien este arte fue una expresión esencialmente prehistórica, se pueden encontrar testimonios en casi todas las épocas de la historia del hombre, y en todos los continentes, exceptuando la Antártida.
Uno de los ejemplos de pinturas rupestres en cuevas más famosos del mundo es la cueva de Altamira, situadas en el municipio de Santillana del Mar, en Cantabria. La cueva fue descubierta en 1868 por Modesto Cubillas, un cazador, que posteriormente informó de ello al prehistoriador y naturalista Marcelino Sanz de Sautuola, quien se dispuso a estudiar las pinturas.
Si bien Sautuola tuvo claro desde un primer momento que las pinturas eran obra de gentes de la prehistoria, la comunidad científica de la época fue más reticente a aceptar este hecho, debido a que no creían que el hombre “primitivo” fuera capaz de crear obras de tal calidad. Debido a esto, Altamira y sus pinturas cayeron en el olvido durante más de 20 años.
En 1985, a petición del gobierno español, la cueva de Altamira fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de Unesco basándose en dos razones: su calidad estética, ya que representa una realización artística única de la cultura magdaleniense; y por ser testimonio excepcional del desarrollo de dicha cultura. A esto se añade el hecho que Altamira fue el sitio donde se identificó el arte rupestre paleolítico por primera vez.
Gracias a la investigación, se ha determinado que las pinturas que decoran el techo de la cueva datan de diferentes períodos, las más antiguas de ellas datando del 16 590 a.n.e. Se ha calculado que las más antiguas son las pinturas que se sitúan en el lado derecho del techo de la sala de polícronos.
El arte rupestre presente en la cueva de Altamira presenta un grado de excelencia, pues las técnicas artísticas, el tratamiento de la forma y aprovechamiento del soporte, los grandes formatos, la abstracción y el simbolismo, todos estos elementos utilizados en el arte actual, están presentes en Altamira.
La técnica empleada a la hora de dibujar consistía en grabar el contorno con sílex y, después, dibujar una línea con carbón. Luego, se rellenaba con pintura roja o amarilla.
Las figuras más grandes que encontramos en la cueva son caballos y bisontes, de hasta 170cm de longitud, y una cierva, de más de dos metros. A estos se unen imágenes de bisontes, caballos, ciervos y figuras misteriosas con forma de “máscara”, que se extienden por toda la cueva.
En 1979, el Ministerio de Cultura creó el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, con el fin de constituir un instrumento científico y administrativo para una buena gestión y conservación de la cueva. El museo, además de las exposiciones permanentes de “Los tiempos de Altamira” y la Neocueva, ofrece otras actividades, la mayoría de ellas enfocadas a escuelas y familias.
