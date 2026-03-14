El castillo más bonito de España tiene "una riqueza geométrica inigualable": mezcla los estilos románico, gótico, mudéjar y renacentista, fue inspiración para Disney y fue el lugar de proclamación de Isabel la Católica
Construido y ampliado entre los siglos XII y XV, el Alcázar de Segovia fue residencia de reyes, academia militar y uno de los monumentos históricos más visitados de Castilla y León.
Hay castillos cuya silueta se reconoce incluso sin saber su nombre y ese es precisamente el caso del Real Alcázar de Segovia, un lugar que parece sacado del decorado de una película de princesas y dragones.
Uno de los elementos más reconocibles del alcázar es la Torre de Juan II, levantada en el siglo XV durante el reinado de Juan II de Castill y que durante un tiempo fue empleada como prisión de Estado. Con más de 80 metros de altura, se convirtió en uno de los símbolos del castillo y en el punto más visible del conjunto.
Aunque el lugar estuvo ocupado desde épocas anteriores, el desarrollo del alcázar como fortaleza y residencia real comenzó en la Edad Media. Las primeras grandes obras se sitúan en el siglo XII, durante el reinado de Alfonso VIII.
Entre los siglos XIII y XV, distintos monarcas ampliaron el edificio y lo adaptaron a usos palaciegos introduciendo elementos góticos y decoraciones de tradición mudéjar. En etapas posteriores se incorporaron también transformaciones renacentistas, por lo que su imagen actual es el resultado de siglos de ampliaciones y reformas que explican la mezcla de estilos arquitectónicos.
De hecho, algunos especialistas han señalado su “riqueza geométrica” por la disposición de las torres, las cubiertas y por los volúmenes del conjunto que hace que al mirarlo veamos una silueta de muchas formas, que van desde conos hasta cilindros.
El castillo ligado a la proclamación de Isabel la Católica que pasó a ser academia militar
Uno de los episodios más conocidos relacionados con el alcázar ocurrió en diciembre de 1474. Tras la muerte de Enrique IV de Castilla, su hermana Isabel I de Castilla se encontraba en Segovia. El 13 de diciembre de ese año salió del alcázar hacia la plaza mayor de la ciudad, donde fue proclamada reina de Castilla, un acto que marcó el inicio de un reinado decisivo para la historia de la monarquía hispánica.
Durante los siglos en los que funcionó como residencia real, el castillo acogió estancias de distintos monarcas, reuniones políticas y otras celebraciones. A partir del siglo XVIII, el edificio dejó de utilizarse como residencia de la Corona. En 1764, se instaló allí el Real Colegio de Artillería de Segovia, una institución clave en la formación de oficiales del ejército español.
El castillo sufrió un incendio importante en 1862 que dañó cubiertas y parte de las estructuras interiores. Las obras de restauración posteriores permitieron recuperar el edificio que en la actualidad funciona como museo y es uno de los lugares más visitados de Castilla y León.
Un castillo que muchos comparan con los de los cuentos
La forma alargada del edificio y la disposición de sus torres han hecho que el alcázar sea comparado a menudo con los castillos que aparecen en cuentos y películas de animación.
Por esa razón, el edificio se menciona con frecuencia como una de las posibles referencias visuales de castillos representados por Disney (especialmente el de Blancanieves y los siete enanitos), aunque no existe confirmación oficial de que haya servido como modelo directo para ninguno de ellos.
Qué ves cuando recorres el Alcázar de Segovia
Si vas de visita al alcázar podrás recorrer varias salas históricas que conservan parte de la decoración y el mobiliario que evocan su etapa como residencia real. Entre las estancias más conocidas están la Sala del Trono, la Sala de los Reyes o el Salón de las Piñas.
Desde las terrazas y miradores podrás también observar el entorno natural que rodea la ciudad: el valle del río Eresma forma una especie de anfiteatro natural alrededor de la roca sobre la que se construyó la fortaleza.
Pero lo mejor de la visitar lo encontrarás al subir a la Torre de Juan II. Tras ascender los 152 escalones de su interior tendrás una vista privilegiada del casco histórico de Segovia (declarada Patrimonio Mundial de la Unesco en 1985) y del paisaje de la meseta castellana. Toda una experiencia de cuento.
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