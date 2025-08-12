El castillo más bonito del mundo está en España: una enorme fortaleza medieval con más de 300 años de historia

Esta ciudad alberga uno de los castillos medievales más increíbles del mundo, que además gracias a él, se asentaron las bases de la historia de Vizcaya. El castillo fue escenario de constantes batallas a lo largo del tiempo, pues sus más de trescientos años de historia demuestran la importancia que este ha tenido para la ciudad. Sus enormes muros de piedra y altos torreones, que prácticamente tocan el cielo, nos transportan directamente a la Edad Media. Sin duda, un plan ideal para los fanáticos de la historia medieval, perfecto para comprender cueles fueron los cimientos de una ciudad como Vizcaya.