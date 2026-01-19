El castillo más bonito del mundo está en España: una fortaleza medieval de cuento rodeada de un bosque precioso que data del siglo XIV

España está llena de castillos, pero pocos provocan una reacción tan inmediata como este. Esta vez es por su tamaño, ni siquierapor sus batallas, ni por su antigüedad estricta, sino por su apariencia casi irreal; es lo más parecido a revivir aquellas historias de Disney que veíamos de pequeños. Y es que, el Castillo de Butrón, en el País Vasco, parece diseñado para impresionar, pues no encaja con la imagen habitual de las fortalezas medievales españolas y, precisamente por eso, se queda en la memoria mucho después de la visita. Yo, diría, que para siempre.