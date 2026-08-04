El castillo más bonito del mundo está en España y es de estilo neogótico: una imponente fortaleza medieval con 300 años de historia

Torres afiladas, murallas cubiertas de hiedra y un bosque tan frondoso que apenas deja entrever la fortaleza entre los árboles. Este paisaje de cuento es completamente real y se encuentra a menos de media hora de Bilbao. Es una de las construcciones más singulares del norte de España y un destino imprescindible para quienes disfrutan descubriendo rincones con historia y enclaves cinematográficos. De hecho, su inconfundible silueta ha servido como escenario para representar la fortaleza de la Casa Tarly en la sexta temporada de 'Juego de Tronos', aunque su historia comenzó muchos siglos antes.

El castillo más bonito del mundo está en España: es de estilo neogótico, tiene 300 años de historia y se esconde entre árboles / Istock / jon chica parada

Muy cerca de la ruta que conduce a San Juan de Gaztelugatxe se esconde el Castillo de Brutón, en el municipio vizcaíno de Gatika. Mientras que la visita puede completarse recorriendo el pequeño núcleo del municipio, donde todavía sobreviven caseríos tradicionales de los siglos XVII y XVIII y la iglesia de Santa María, construida en el siglo XV, la realidad es que detenerse a contemplar el castillo es una parada que los viajeros de todo el mundo no dudan en hacer en su itinerario.

Sara Fernández García

El Castillo de Butrón desde una vista aérea (Vizcaya) / Istock / jon chica parada

La historia de la fortaleza

Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando en este mismo lugar se levantaba una sencilla casa-torre perteneciente al linaje de los Butrón. Aquella residencia fue adquiriendo un marcado carácter defensivo durante las guerras banderizas que enfrentaron durante siglos a las principales familias nobles de Bizkaia. Terminadas aquellas luchas, el castillo perdió su función estratégica y acabó abandonado. El deterioro fue inevitable hasta que, a finales del siglo XIX, el marqués de Torrecilla impulsó una profunda restauración.

¿Se puede visitar el castillo? Lamentablemente, en la actualidad no es posible recorrer su interior. El edificio, declarado Bien de Interés Cultural, permanece cerrado al público y solo puede contemplarse desde el exterior. Aun así, la visita merece la pena.

El Castillo de Butrón (Vizcaya) / Istock / chekyfoto

El arquitecto Francisco de Cubas, uno de los nombres más destacados de la arquitectura española de la época, fue el encargado de dar forma a la silueta que contemplanos a día de hoy. Inspirándose en el romanticismo europeo, diseñó un castillo de estilo neogótico con torres almenadas, cubiertas de pizarra, arcos apuntados y numerosos detalles decorativos que le dieron un aspecto mucho más cercano al de los grandes castillos centroeuropeos que al de las fortalezas medievales tradicionales de la península.

El castillo ocupa unos 2.400 metros cuadrados y continúa siendo una de las estampas más llamativas de la provincia.

El Castillo de Butrón / Istock / chekyfoto

El parque botánico que lo rodea

El castillo aparece rodeado por un parque de más de tres hectáreas donde conviven especies autóctonas con árboles llegados de distintos lugares del mundo. El jardín fue concebido hace más de un siglo como un espacio de experimentación botánica y todavía conserva ejemplares tan llamativos como las secuoyas gigantes (tienen varias decenas de metros de altura y viven durante miles de años), cedros del Líbano o diversas palmeras que contrastan con el intenso verde del paisaje vasco. El acceso se realiza cruzando un puente que salva el antiguo foso.