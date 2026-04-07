El castillo más bonito del mundo está en España y dicen que es "el escenario perfecto para representar la grandeza de los reinos": una joya declarada Patrimonio de la Humanidad, Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural

Uno de los detalles más singulares es la Torre del Homenaje, con su marcado perfil apuntado. No pocos visitantes la comparan con la proa de un barco deslizándose entre los ríos. Mientras tanto, el interior del Alcázar es un recorrido por siglos de ambición y refinamiento. El Salón del Trono, con su artesonado dorado y el desfile de retratos reales, proyecta una imagen icónica. Asimismo, en la Sala de los Reyes, las figuras pétreas que coronan el espacio observan al visitante. Y subir a la Torre de Juan II, con sus 80 metros de altura y su escalera de caracol, es enfrentarse a un esfuerzo que se ve recompensado con una panorámica inolvidable: Segovia extendiéndose bajo los pies frente a la emblemática catedral de fondo y su acueducto.