El castillo más bonito del mundo está en España y dicen que es "el escenario perfecto para representar la grandeza de los reinos": una joya declarada Patrimonio de la Humanidad, Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural
Con las tres distinciones más relevantes que podría recibir un monumento, este castillo es probablemente uno de los más bonitos del mundo y se encuentra en un enclave con siglos de historia.
Este castillo seduce al viajero porque es capaz de despertar la imaginación incluso de los más escépticos: no es únicamente su tamaño, es su imponente figura y su historia lo que consigue que muchos se teletransporten a otro mundo. Quizás un mundo Disney, o uno que rememora "la grandeza de los reinos" de una antigua época de nuestro país. Esta joya se sitúa sobre un espolón rocoso donde confluyen los ríos Eresma y Clamores, allí donde un universo de fantasía es posible.
Torres afiladas, muros que reflejan la luz en tonos dorados y una forma alargada que evoca la proa de un barco navegando sobre un mar de colinas castellanas. Resulta evidente por qué este castillo es uno de los más singulares del panorama europeo e incluso del mundo: no surgió de un capricho estético, sino de la necesidad defensiva... Y de ahí, la magia se ha creado sola con el paso del tiempo. ¿Alguien más que nunca haya visitado el Alcázar de Segovia? Este escenario perfecto es una joya declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, Monumento Histórico-Artístico en 1931 y Bien de Interés Cultural en 1985.
La historia que esconden los muros del castillo más bonito del mundo
Sus orígenes se remontan al siglo XII, cuando comenzó a levantarse como fortaleza estratégica. El hallazgo de sillares de granito similares a los del acueducto apunta a que ya hubo fortificación en época romana. Pocos años después, entre 1124 y 1139, surge ya el término “Alcaçar”, aludiendo a su doble condición de castillo y residencia real. El edificio comenzó a transformarse a partir del siglo XV, cuando Catalina de Lancaster impulsó una ambiciosa renovación, continuada después por Enrique IV.
La segunda mitad del siglo XV marcó el apogeo del Alcázar: durante aquellos años turbulentos, sus salas fueron escenario de decisiones políticas cruciales y de una intensa actividad cultural. En 1474, aquí mismo fue proclamada Isabel de Castilla. Después llegó el tiempo de los Austrias, que usaron el edificio de forma irregular, aunque desempeñó un papel notable en episodios como la Guerra de las Comunidades o la boda de Felipe II con Ana de Austria. Más tarde, en los reinados de Felipe IV y Carlos II, el Alcázar se convirtió casi exclusivamente en prisión de Estado.
Tras el devastador incendio de 1862, el Alcázar perdió buena parte de su interior, pero no su papel institucional. En 1898 acogió el Archivo General Militar, aún vigente. Finalmente, en 1951 se creó el Patronato del Alcázar de Segovia, encargado de su custodia y de convertir el conjunto en un museo vivo.
El castillo que parece de cuento: qué debes saber
Uno de los detalles más singulares es la Torre del Homenaje, con su marcado perfil apuntado. No pocos visitantes la comparan con la proa de un barco deslizándose entre los ríos. Mientras tanto, el interior del Alcázar es un recorrido por siglos de ambición y refinamiento. El Salón del Trono, con su artesonado dorado y el desfile de retratos reales, proyecta una imagen icónica. Asimismo, en la Sala de los Reyes, las figuras pétreas que coronan el espacio observan al visitante. Y subir a la Torre de Juan II, con sus 80 metros de altura y su escalera de caracol, es enfrentarse a un esfuerzo que se ve recompensado con una panorámica inolvidable: Segovia extendiéndose bajo los pies frente a la emblemática catedral de fondo y su acueducto.
Hoy, el Alcázar sigue siendo mucho más que un castillo: es un resumen de la historia de España escrito en sus muros.
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