Lo siento Granada, el castillo más bonito de España está en Córdoba y data del siglo VIII: de un impresionante estilo mudéjar, en él estuvo prisionera Doña Juana de Lara

¿Te acuerdas de los castillos que pintabas en la infancia? Pues, desde la carretera, el Castillo de Almodóvar del Río parece uno de ellos: es demasiado perfecto. La silueta es compacta, las torres encajan y no hay apenas huecos que recuerden a un edificio en ruinas.

Castillo de Almodóvar del Río / Istock / Axel Krien

Lo raro es que, cuanto más te acercas, menos encaja con la idea típica de castillo antiguo. Además de no estar en ruinas, empiezas a entender que lo que ves no pertenece a una sola época. Es una fortaleza que se ha ido construyendo varias veces.

Adriana Fernández

El acceso parte de Almodóvar del Río, un municipio cordobés ubicado en la comarca del Valle Medio del Guadalquivir. Desde este pueblo de 8.000 vecinos se puede subir en coche hasta una zona habilitada cerca del castillo. No hay acceso directo hasta la puerta principal, así que el último tramo se hace a pie. Es una subida corta, pero suficiente para notar la pendiente que ya podías deducir cuando lo viste a lo lejos dominando el pueblo desde lo alto de esa colina de más de 250 metros.

Recorrer murallas y torres: lo que realmente merece la pena

Una vez dentro del Castillo de Almodóvar del Río, el recorrido no se centra en una gran sala o un espacio único central, sino que todas las zonas están conectadas.

Dentro podrás pasar por las distintas torres (hay nueve y cada una tiene un nombre y función histórica, como la Torre de la Escucha que servía para detectar ataques inesperados...) y por tramos de muralla desde los que se domina el paisaje.

Castillo de Almodóvar del Río / Istock / Antonio ciero reina

Las vistas son de lo mejor de la visita y desde arriba se entiende perfectamente el control visual que tenía sobre el territorio, especialmente sobre el valle del Guadalquivir.

Qué es medieval y qué es reconstrucción

Este es el punto clave que muchas veces se pasa por alto. Uno de los errores más comunes al visitar el castillo es pensar que todo lo que se ve es medieval tal cual.

El castillo tiene origen andalusí y sus primeras estructuras se remontan al siglo VIII. Durante la Edad Media, fue reformado y utilizado en distintas fases, especialmente tras la conquista cristiana.

Castillo de Almodóvar del Río / Istock / FELIPE RODRIGUEZ

Sin embargo, su estado actual no es el resultado de una conservación al uso, sino que, a comienzos del siglo XX, Rafael Desmaissières y Farina impulsó una reconstrucción profunda. Su objetivo no era dejarlo como ruina, sino devolverle una imagen completa de fortaleza medieval. Por eso, muchas de las estructuras que hoy parecen antiguas están en realidad reconstruidas siguiendo criterios historicistas. Es decir, en tu visita no ves solo historia original, sino también una interpretación de esa historia.

En algunos tramos de muralla se aprecian diferencias claras en la piedra y en las técnicas de construcción, lo que supone un indicio claro de las distintas fases por las que ha pasado la fortaleza.

Como curiosidad, su buen estado de conservación lo ha convertido en escenario de rodajes. Uno de los más conocidos es su uso en la séptima temporada de Juego de Tronos, donde representó parte de Altojardín.

Historias de encierro que siguen formando parte del relato

Como ocurre en muchas fortalezas medievales, el Castillo de Almodóvar del Río también arrastra historias de encierro.

Una de las más repetidas vincula el castillo con el cautiverio de Doña Juana de Lara, figura de la nobleza castellana del siglo XIV por ser esposa del infante D. Tello, hermanastro del Rey Pedro I. Según esta tradición, habría sido retenida en la fortaleza en un contexto de conflictos internos por el poder, en una época en la que este tipo de enclaves funcionaban tanto como defensa militar como lugar de reclusión.

El castillo también fue lugar de custodia de los tesoros de Castilla, y sus mazmorras han retenido a prisioneros ilustres como el I Duque de Benavente.