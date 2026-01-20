El castillo más bonito de España está en un pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico: repleto de torres, galerías y jardines para perderse

En el siglo XV, mientras gran parte de Europa levantaba fortalezas sobrias y funcionales, un rey decidió hacer justo lo contrario. Carlos III el Noble, monarca de Navarra, quiso un palacio donde pasear, conversar, cultivar jardines y asomarse al paisaje por puro disfrute. No puedo poner la mano en el fuego, pero estoy casi segura que no buscaba una fortaleza inexpugnable, sino una residencia que hablara de poder desde la belleza. El resultado fue el Palacio Nuevo de Olite, una fortaleza maravillosa con una arquitectura pensada más para el placer cortesano que para la guerra. Seis siglos después, aquella decisión sigue notándose en cada torre, cada galería y cada rincón suspendido en el aire.