El castillo más bonito de España está en un pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico: está repleto de torres, galerías y jardines
En España tenemos la suerte de contar con castillos y pueblos medievales tan bonitos como este, cuya historia es apasionante y su belleza indudable.
Hace siglos, el rey Carlos III de Navarra decidió trasladar su corte en el siglo XV desde Pamplona hasta un precioso y pequeño pueblo que hoy se considera de los más bonitos de España. Con un simple vistazo a esta joya medieval cualquiera se daría cuenta de por qué aquel hombre se enamoró de ella y, además, la eligió como sede real por los graneros y las bodegas que garantizaban que el pueblo no pasaría hambre.
La presencia del rey en aquel entonces marcó un antes y un después en este pueblo. Fue él quien soñó por primera vez con el castillo que hoy se conoce como Palacio Nuevo y constituye la imagen más popular de Olite. Antes del cambio de corte, la fortaleza del siglo XIII funcionaba como residencia ocasional, hasta que Carlos III quiso cambiar aquello y crear una residencia real con inspiración en las más monumentales de Europa.
De Palacio Viejo a Palacio Nuevo
Aquel viejo castillo empezó a tomar la forma que él había planeado para conseguir un palacio que impactara a todos sus súbditos y enemigos. El antiguo Palacio Viejo pasó a ser el Palacio Nuevo, que continuó creciendo en los años posteriores. Primero expandió la fortaleza construyendo la Gran Torre, la Torre Nueva y la Torre de la Vit; y más tarde erigió las siete torres con chapiteles de pizarra que le dan apariencia de un castillo de cuento.
El palacio se ha reconvertido en un alojamiento dentro de la red de Paradores de España, permitiendo a los viajeros conocerlo más a fondo y pasear por sus estancias como el mismo Carlos III. Su interior está repleto de galerías y claustros elevados; jardines colgantes y verticales donde un día había jazmines de Alejandría, cidras, naranjos y pomelos; pinturas y ornamentos creados por artesanos como Lucien Bertolomeu, Mace de Bretaña o Johan Kome.
Un paseo por Olite
Además, el rey mandó erigir un pasadizo para llegar al claustro de la iglesia de Santa María la Real, una capilla que data del siglo XIII y se convirtió en el templo de confianza de la corte, dejando un toque afrancesado. Su pórtico es de los pocos que conserva algo de la policromía original y deja con la boca abierta a todos sus visitantes. Se podría decir que, junto con el palacio, es el lugar más emblemático e impresionante de Olite.
Frente a la iglesia está la plaza de los Teobaldos, con la Torre del Chapitel coronando el conjunto medieval. Atravesando los arcos regresamos a la plaza de Carlos III el Noble a modo de plaza mayor. Allí se emplaza el Ayuntamiento, un edificio a medio camino entre el renacimiento y el barroco; y la Fuente de los Leones en el centro, que se mantiene en el mismo sitio desde el siglo XVI, cuando era el único lugar de donde se extraía agua fresca.
De aquí nacen algunas de las callejuelas más bonitas como la Rúa Mayor, con algunos comercios y casonas a sus lados, o la Rúa de San Francisco que finaliza en la Puerta de Tafalla. Si seguimos paseando nos topamos con la iglesia de San Pedro, que llama la atención por ser completamente asimétrica, con dos torres que nada tienen que ver entre sí. En su interior se pueden contemplar algunos retablos y un claustro románico.
Los vinos y la gastronomía de Olite
Otros de los elementos que han contribuido a convertir Olite en Conjunto Histórico-Artístico son las bodegas y los viñedos. La tradición vinícola en este pueblo navarro es de lo más intensa. Tanto es así que hay siete bodegas que forman parte de la Ruta del Vino de Navarra. Esta bebida fue uno de los motivos que desplazó la corte de Pamplona a Olite, aunque nunca se ha llegado a considerar para convertirse en capital, ni siquiera del vino de Navarra.
Algunas de las bodegas más destacables que pueden visitarse son las Bodegas Ochoa, Marco Real, Pagos de Araiz o Reyna de Copas. Un buen vino debe acompañar una buena comida, y en Olite cuentan con una gastronomía espectacular basada en platos como ajoarriero con caracoles, berza, buñuelos de caña, calderete, cardo, cordero al chilindrón o pimientos rellenos de bacalao. En una visita a Olite, no faltarán comida, vino y una buena dosis de historia.
