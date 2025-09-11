El castillo más bonito de España está en un pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico: está repleto de torres, galerías y jardines

Otros de los elementos que han contribuido a convertir Olite en Conjunto Histórico-Artístico son las bodegas y los viñedos. La tradición vinícola en este pueblo navarro es de lo más intensa. Tanto es así que hay siete bodegas que forman parte de la Ruta del Vino de Navarra. Esta bebida fue uno de los motivos que desplazó la corte de Pamplona a Olite, aunque nunca se ha llegado a considerar para convertirse en capital, ni siquiera del vino de Navarra.