El castillo más bonito de España está en el País Vasco: es de estilo neogótico, parece sacado de un cuento y se alza entre bosques de cuento
El castillo que no encaja en España, pero es una maravilla que convierte su visita en una experiencia en sí misma.
¿No estáis cansados de que ya no os sorprenda nada realmente? Estamos rodeados de estímulos; vídeos e imágenes de destinos a tutiplén que convierten tu escapada en algo esperable. Pero hoy te hablo de algo que te va a sorprender, te lo garantizo; imagínate ir conduciendo por una carretera tranquila de Bizkaia, rodeada de verde, sin demasiadas expectativas, y de pronto frenas. No porque haya tráfico, sino porque delante aparece un castillo que no encaja con nada de lo que tenías en la cabeza; una silueta más propia de un cuento que del norte de España. No es Alemania, no es Francia y no es un decorado de cine. Es el Castillo de Butrón, uno de esos lugares que todavía sorprenden, enamoran y conquistan corazones.
En VIAJAR no engañamos, y conviene decirlo pronto y sin rodeo; el Castillo de Butrón no es el típico castillo que se visita por dentro, se recorre sala a sala y se sube a la torre. No suele estar abierto al público y eso, lejos de restarle interés, lo convierte en algo distinto. Aquí el protagonista es el conjunto, el impacto visual, la experiencia de rodearlo a pie y entender por qué se ha convertido en uno de los castillos más fotografiados del norte. ¿O no?
De fortaleza medieval a sueño romántico
Aunque su imagen actual parezca del siglo XIX (y lo es), el origen de Butrón es medieval. En este mismo lugar existió desde el siglo XIII una casa-torre defensiva ligada a los linajes nobiliarios de la zona. Con el paso del tiempo, aquella fortaleza perdió su función y acabó en ruinas.
El gran cambio llegó a finales del siglo XIX, cuando el arquitecto Francisco de Cubas, conocido como el marqués de Cubas, transformó el edificio siguiendo el gusto romántico de la época. El resultado fue un castillo neogótico claramente inspirado en modelos centroeuropeos, pensado más para impresionar que para resistir ataques. Y eso explica su estética tan poco habitual en el contexto español.
Un entorno que lo eleva
Butrón no sería lo mismo sin el paisaje que lo rodea. El castillo se levanta sobre una colina, envuelto por un bosque frondoso que refuerza su imagen de fortaleza aislada. Aquí el camino importa tanto como la llegada, pues rodearlo, buscar distintos puntos de vista y verlo aparecer entre los árboles forma parte de la experiencia.
No hace falta saber de arquitectura para disfrutarlo, pues basta con caminar despacio y mirar alrededor. Y es que dicen que no debe juzgarse un libro por su portada, pero aquí sí se puede; el castillo de Butrón es una maravilla desde la primera mirada hasta la última.
Una escapada de cuento
El castillo suele visitarse como parte de una escapada por Bizkaia. Es fácil combinar la visita con una comida tranquila o con un recorrido más amplio por la provincia. En otoño e invierno, cuando el bosque está en su mejor momento, el conjunto gana todavía más fuerza. Hay lugares que brillan con el sol del verano y otros que piden humedad, niebla y abrigo. Butrón es claramente de estos últimos. El Castillo de Butrón no presume de grandes batallas ni de episodios decisivos. Su fuerza está en la imagen, en el entorno y en esa sensación de estar ante algo que no encaja del todo… y precisamente por eso funciona. No todos los viajes tienen que ser una lección de historia, algunos simplemente tienen que dejarte con la sensación de haber estado en un sitio especial. Y en eso, Butrón juega con ventaja.
