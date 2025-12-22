El castillo más bonito de España está en el País Vasco: es de estilo neogótico, parece sacado de un cuento y se alza entre bosques de cuento

El castillo suele visitarse como parte de una escapada por Bizkaia. Es fácil combinar la visita con una comida tranquila o con un recorrido más amplio por la provincia. En otoño e invierno, cuando el bosque está en su mejor momento, el conjunto gana todavía más fuerza. Hay lugares que brillan con el sol del verano y otros que piden humedad, niebla y abrigo. Butrón es claramente de estos últimos. El Castillo de Butrón no presume de grandes batallas ni de episodios decisivos. Su fuerza está en la imagen, en el entorno y en esa sensación de estar ante algo que no encaja del todo… y precisamente por eso funciona. No todos los viajes tienen que ser una lección de historia, algunos simplemente tienen que dejarte con la sensación de haber estado en un sitio especial. Y en eso, Butrón juega con ventaja.