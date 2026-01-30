El castillo más bonito de España es también el mejor conservado: 6 siglos de historia, cientos de metros visitables y dos culturas entremezcladas

El Castillo de la Mota empieza a tomar su forma actual en el siglo XV, aunque el cerro ya había estado fortificado con anterioridad. Su gran impulso llega bajo el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, cuando Medina del Campo se convierte en uno de los principales centros económicos del reino gracias a sus ferias internacionales, clave para el comercio de lana, paños y productos financieros. La Mota no defendía una frontera exterior, sino el corazón económico y político de Castilla. Su función era disuasoria; proteger la riqueza, imponer autoridad y garantizar estabilidad interna.