El castillo más bonito de España es también el mejor conservado: 6 siglos de historia, cientos de metros visitables y dos culturas entremezcladas
En plenos campos castellanos, el Castillo de la Mota se presenta como un símbolo de historia y cultura.
Normalmente, cuando se hace una ruta de castillos, tendemos a observar su monumentalidad desde fuera. Sin embargo, hoy os hablo de un castillo que es necesario recorrer por dentro. El Castillo de la Mota, en Medina del Campo, es una construcción que no basta con rodearlo ni con fotografiar su silueta (imponente, rojiza, elevada sobre una colina artificial), para entenderlo hay que caminarlo, bajar a sus fosos, atravesar sus patios y subir hasta una torre que durante siglos fue símbolo de poder real.
Una fortaleza levantada para controlar Castilla
El Castillo de la Mota empieza a tomar su forma actual en el siglo XV, aunque el cerro ya había estado fortificado con anterioridad. Su gran impulso llega bajo el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, cuando Medina del Campo se convierte en uno de los principales centros económicos del reino gracias a sus ferias internacionales, clave para el comercio de lana, paños y productos financieros. La Mota no defendía una frontera exterior, sino el corazón económico y político de Castilla. Su función era disuasoria; proteger la riqueza, imponer autoridad y garantizar estabilidad interna.
Por su parte, la Torre del Homenaje alcanza la friolera cifra de casi 40 metros de altura y concentra el mensaje simbólico del castillo. Visible desde kilómetros, funcionaba como emblema del poder real tanto como último refugio defensivo. En su interior se conservan salas superpuestas, bóvedas de ladrillo y sistemas de acceso controlado que permiten entender cómo se organizaba la jerarquía interna del castillo. Pasear e impregnarse de lo que cuenta cada piedra es una forma de nutrirse de una de las épocas más importantes de la historia española.
Dos culturas en un mismo lenguaje defensivo
Uno de los aspectos más interesantes de la Mota, en mi opinión, es su arquitectura híbrida. El predominio del ladrillo (poco habitual en fortalezas europeas de la época), los accesos en recodo, la disposición escalonada de murallas y la importancia de la barbacana remiten claramente a tradiciones constructivas andalusíes, reinterpretadas en clave cristiana. Lejos de borrar esa herencia, la fortaleza la integra con naturalidad. El resultado es un castillo adaptado a la artillería incipiente del siglo XV, donde las formas musulmanas se combinan con necesidades militares modernas.
Por su parte, La Mota no se entiende desde un solo punto. Es un castillo pensado en capas defensivas sucesivas. El visitante puede recorrer el foso seco, uno de los más impresionantes de España, atravesar la barbacana, acceder al patio de armas y rodear líneas de muralla que conservan su trazado original. Además de fortaleza, la Mota fue prisión de alto rango. Aquí estuvo recluida Juana I de Castilla, antes de su traslado a Tordesillas. La elección del lugar respondía a su seguridad, su control y su carácter simbólico.
Un estado de conservación excepcional
A diferencia de muchas fortalezas peninsulares, el castillo nunca cayó en el abandono total. Su uso continuado y las restauraciones del siglo XX respetaron la estructura original, eliminando añadidos innecesarios y evitando reconstrucciones fantasiosas. Hoy se recorren muros auténticos, espacios coherentes y volúmenes fieles a su función original.
El Castillo de la Mota no destaca por un único récord, sino por la suma de decisiones inteligentes; ubicación estratégica, arquitectura adaptada a su tiempo, control del territorio y continuidad histórica. Seis siglos después, sigue cumpliendo su papel, el de explicar cómo se construía el poder en Castilla. En ladrillo, en altura y con paciencia. Y eso es lo que lo convierte en uno de los castillos más completos, y mejor entendibles, de España.
Síguele la pista
Lo último