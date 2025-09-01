El castillo más bonito de España es también el mejor conservado: 6 siglos de historia, dos culturas entremezcladas y cientos de metros visitables

Los castillos en España son la base de muchos de los pueblos y zonas del país. Durante años han sido emblema de diversos puntos de España, aparte de una de las atracciones turísticas más llamativas y únicas de nuestro país. Hay castillos de todo tipo: más grandes, más antiguos, cuadrados, circulares... incluso algunos con forma ovalada. Pero solo uno de ellos es, no solo el más bonito, sino también el mejor conservado de España.