El castillo más bonito de España es también el mejor conservado: 6 siglos de historia, dos culturas entremezcladas y cientos de metros visitables
Este impresionante castillo está repleto de historia y es una parada obligatoria si pasas por esta acogedora localidad al suroeste de Cuenca.
Los castillos en España son la base de muchos de los pueblos y zonas del país. Durante años han sido emblema de diversos puntos de España, aparte de una de las atracciones turísticas más llamativas y únicas de nuestro país. Hay castillos de todo tipo: más grandes, más antiguos, cuadrados, circulares... incluso algunos con forma ovalada. Pero solo uno de ellos es, no solo el más bonito, sino también el mejor conservado de España.
Situado al suroeste de la provincia de Cuenca, esta enorme construcción lleva en pie nada más y nada menos que 6 siglos de nuestra historia. Por él han pasado numerosas culturas, religiones y tradiciones diferentes, algo que lo hace aún más especial.
Bienvenidos al Castillo de Belmonte en el cerro de San Cristóbal, a las afueras de la villa de Belmonte. Esta imponente obra de la arquitectura fue restaurada y convertida en museo y lugar de celebraciones, por lo que es posible visitarlo y recorrerlo por completo.
Un castillo casi original
El exterior del castillo está amurallado y tiene forma pentagonal, y en uno de sus lados encontraremos la puerta principal. La planta del propio castillo es bastante llamativa, pues está construida sobre un triángulo equilátero: dos de sus lados cuentan con dos cuerpos, en el lado restante se aprecia la denominada “torre del homenaje”.
El interior del castillo está formado por habitaciones, galerías, arcos y hasta una capilla. Muchas de estas zonas son originales de su construcción entre los años 1456 – 1468, pero otras tantas han sido añadidas posteriormente con la reforma del siglo XIX. Es posible apreciar dichas reformas de forma bastante clara, pues rompen con la estética tradicional del resto de la fortaleza, ya que presentan un claro estilo neogótico.
La construcción actual se inició sobre una fortaleza medieval, donde una de sus propietarias pasó a ser emperatriz de Francia al casarse con Napoleón III: Eugenia de Montijo.
Qué ver en Belmonte
La localidad de Belmonte se encuentra en Cuenca con alrededor de 1.800 habitantes. A pesar de que el principal atractivo del pueblo es su impresionante castillo, este lugar está repleto de edificios históricos que han sido fundamentales para su desarrollo y crecimiento. Uno de los más importantes es la Colegiata de San Bartolomé que, construido sobre la iglesia de San Bartolomé, está formada por una amplia variedad de estilos arquitectónicos de los que destaca el gótico.
Los molinos de Belmonte son otro de los mayores atractivos del lugar. Situados en las colonias que rodean la zona, estas tradicionales construcciones están conservadas a la perfección por parte de la población de Belmonte. Son constricciones hechas con piedra y destaca el Molino del Puntal, convertido recientemente en museo.
Otras ubicaciones que visitar durante tu visita a Belmonte son, por ejemplo, el Palacio del Infante D. Juan Manuel, el Convento de los Franciscanos, la Ermita de la Virgen Nuestra Señora de Gracia o la Casa-Museo Bellomonte, recreación de una casa real del siglo XV que cuenta con armería, cocina, recepción y habitaciones.
Cómo llegar a Belmonte
Para llegar al pueblo de Belmonte, en caso de salir desde Cuenca, la mejor opción será la carretera N-420 con un viaje de aproximadamente 1 hora y 10 minutos. Por otro lado, si nuestro viaje comienza en Madrid, la ruta más corta será por la vía A-3. Por este trayecto tardaremos alrededor de 1 hora y 45 minutos.
