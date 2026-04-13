El castillo más bonito de España es una joya del arte neogótico: está en un bosque tropical junto a una Reserva de la Biosfera, es del siglo XIII y parece sacado de Baviera

Se sabe que su construcción comenzó en el siglo XIII y se ideó como casa-torre. Un siglo después, el V Señor de Butrón lo transformó por fin en un castillo. Desde el principio, la familia Butrón era la dueña de aquel lugar donde se dice que se asentaron las bases de la historia de Vizcaya. Más tarde, en el siglo XVI, fue escenario de constantes batallas entre dos bandos de la nobleza vizcaína, pero nunca dejó de ser propiedad de quienes le otorgaron el nombre.