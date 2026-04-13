El castillo más bonito de España es una joya del arte neogótico: está en un bosque tropical junto a una Reserva de la Biosfera, es del siglo XIII y parece sacado de Baviera
Parece un castillo sacado de un cuento clásico alemán, pero está en la zona más bonita del norte de España.
La región alemana de Baviera es famosa por dos cosas que están mucho más unidas de lo que pudiera parecer a simple vista: el Oktoberfest que se celebra en su capital (Múnich) y por los castillos y otros monumentos románticos, destacando el palacio de Nymphenburg y el castillo de Neuschwanstein. Aunque no es igual, en Vizcaya se esconde un castillo gigantesco, oculto en mitad de un bosque centenario, que recuerda a los cuentos más clásicos.
Pero el castillo de Butrón nada tiene que ver realmente con otras fortalezas medievales de Europa. Antes de adentrarse en lo más profundo del bosque, se pueden contemplar de lejos sus torres puntiagudas tan inconfundibles que dan una pista sobre lo que encontraremos después. Cuenta con arquitectura neogótica, aunque es de inspiración bávara. Tras sus muros de piedra cubiertos de vegetación encierra una historia de lo más insólita.
De ser el castillo más importante a quedar abandonado dos veces
Se sabe que su construcción comenzó en el siglo XIII y se ideó como casa-torre. Un siglo después, el V Señor de Butrón lo transformó por fin en un castillo. Desde el principio, la familia Butrón era la dueña de aquel lugar donde se dice que se asentaron las bases de la historia de Vizcaya. Más tarde, en el siglo XVI, fue escenario de constantes batallas entre dos bandos de la nobleza vizcaína, pero nunca dejó de ser propiedad de quienes le otorgaron el nombre.
Cuando se dan por finalizadas las guerras, el castillo queda abandonado por completo, transformando la buena noticia del fin de la contienda en un mal futurible para la fortaleza. Pero a finales del siglo XIX, Narciso de Salabert, marqués de Torrecilla, decide restaurarlo de arriba a abajo y es cuando le da el aspecto de castillo neogótico que se puede ver hoy. El arquitecto encargado fue Francisco de Cubas, conocido por la Catedral de la Almudena de Madrid.
En aquella época, hacia el 1878, Cubas quiso reconstruirlo siguiendo los estándares de los principales castillos europeos. De esta manera, le otorgó una altura de entre 30 y 40 metros y un aspecto de lugar encantado. Se mantuvo como recinto privado hasta la década de 1990, cuando empezó a ser una atracción turística. Aunque pronto volvió a caer en desuso debido a los altos costos de mantenimiento, hasta la actualidad, que ha vuelto a renacer.
Un entorno protegido y lleno de leyendas
En los alrededores del Castillo de Butrón se extiende un bosque centenario ubicado en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. No hace más que reforzar ese carácter misterioso que se aprecia simplemente con mirarlo. Allí conviven especies exóticas que se trajeron hace años de lugares remotos con otras autóctonas como castaños, robles y hayas. Como no puede ser de otra manera en el País Vasco, está cargado de leyendas e historias.
Se dice que, como en otros bosques del norte de la península, habitan criaturas mágicas como el Basajaun, el protector de los bosques. En una de las leyendas se cuenta que en este castillo vivía una princesa árabe, que estaba cautiva esperando a que su amado caballero la rescatara. Muchos intentaron liberarla, pero murió antes de poder salir al exterior. Todavía hay quien asegura ver su espíritu etéreo vagando por la zona.
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