El castillo aragonés que los historiadores consideran "uno de los lugares más bellos y perfectos del Románico europeo": un monasterio y palacio defensivo que "debería ser Patrimonio de la Humanidad"

No hace falta buscar mucho para entender por qué este conjunto concita tanto interés: Patrimonio Cultural de Aragón lo define como una de las fortalezas medievales mejor conservadas de Aragón y como uno de los "edificios más bellos y perfectos del Románico europeo". No es una exageración local. Es un reconocimiento que sostiene la arquitectura misma, visible para cualquiera que se acerque a sus murallas.

Castillo de Loarre, Aragon / Istock / Boris Breytman

Lo que hace singular a Loarre no es solo su aspecto exterior. El conjunto reúne en un mismo espacio cuatro funciones que en la Edad Media raramente convivían: fue castillo, fortaleza, residencia real y monasterio. Esa acumulación de usos sobre un mismo peñasco, en una misma piedra, es lo que le otorga una densidad histórica y artística que pocos enclaves pueden igualar en la Península Ibérica. Cristóbal Guitart Aparicio, especialista en castillos medievales, lo describió en su monografía sobre el lugar como el más "sugestivo y grandioso" de los que conformaban el antiguo Reino de Aragón, destacando tanto la extraordinaria conservación de su estructura románica como su ubicación en ese agreste paraje natural. En esa misma obra, recogida por la editorial Everest en su colección Ibérica, Guitart señaló que se ha dicho de Loarre que es el decano de los palacios-castillo reales españoles.

Adriana Fernández

Un imponente recinto amurallado

Quien se acerque a Loarre encontrará un recinto amurallado que aún conserva su lógica defensiva con una claridad excepcional. El conjunto comprende una torre albarrana exterior, un cuerpo edificado principal y las piezas más valiosas del conjunto monástico: la iglesia de San Pedro y la cripta de Santa Quiteria, ambas catalogadas por Patrimonio Cultural de Aragón como ejemplos del Románico Jaqués, una variante del románico que floreció en torno a Jaca y que representa uno de los momentos más creativos del arte medieval hispánico.

Abside de la Iglesia de San Pedro del Castillo de de Loarre / Istock

La iglesia de San Pedro, con sus capiteles decorados, su nave y su cúpula, es uno de los espacios más logrados de la arquitectura románica peninsular. La cripta de Santa Quiteria, más austera, invita a una lectura diferente del edificio: la del retiro espiritual en el interior de una fortaleza militar. Esa tensión entre lo defensivo y lo devocional es, en realidad, la clave para entender Loarre. El conjunto no se puede leer solo como un castillo ni solo como un monasterio: es las dos cosas al mismo tiempo, y esa doble naturaleza impregna cada piedra.

La posición elevada del conjunto, a 1.070 metros sobre el nivel del mar, ofrece además una perspectiva clara sobre la llanura de la Hoya de Huesca que explica, mejor que cualquier texto, por qué este lugar fue elegido como enclave estratégico. Desde sus murallas se comprende de inmediato el valor militar del emplazamiento.

Vista del castillo de Loarre. / Istock / Asier Villafranca

Un bastión en la frontera del Reino de Aragón

El siglo XI es el eje cronológico sobre el que gira la historia de Loarre. El núcleo primitivo del castillo se levanta entre 1016 y 1025, tras la conquista del enclave por Sancho III el Mayor, rey de Navarra y Aragón. El lugar tenía una historia anterior: sobre él se superponen una base ibera, vestigios de época romana y un asentamiento musulmán. Pero es en el siglo XI cuando Loarre adquiere su forma como fortaleza del reino.

Turismo de Aragón señala que fue Sancho III el Mayor quien fundó el enclave defensivo, que desde entonces ejerció como pieza clave en la línea fronteriza del Reino de Aragón frente a los territorios musulmanes del valle del Ebro. Desde su posición dominante sobre la Hoya de Huesca, el castillo controlaba el acceso a Bolea, principal plaza musulmana de la zona, y vigilaba las ricas tierras agrícolas de la llanura. No era solo una fortaleza: era el punto desde el que se organizaba y se protegía la expansión cristiana hacia el sur durante la Reconquista.

Este castillo es uno de los más imponentes del románico español / Istock / Boris Breytman

A Sancho III le siguieron otros monarcas que ampliaron y transformaron el conjunto. Ramiro I añadió la Torre del Homenaje entre 1035 y 1063. Pero fue Sancho Ramírez quien, a partir de 1072, emprendió la gran ampliación que daría a Loarre su configuración románica definitiva. Como recoge Patrimonio Cultural de Aragón, fue este monarca quien, en 1071, instaló en el interior del castillo la comunidad y la abadía de los canónigos de San Agustín, transformando la fortaleza militar en un espacio donde la función religiosa convivía con la defensiva. Esa decisión convirtió a Loarre en algo más que un bastión: lo colocó en la red de grandes centros espirituales del románico aragonés.

Panorámica del Castillo de Loarre. / Istock / Cristian Baitg Schreiweis

La pérdida de relevancia llegó de forma paradójica, como consecuencia del propio éxito de la Reconquista. Cuando Huesca cayó en manos cristianas en 1096, la frontera se desplazó hacia el sur y Loarre quedó en la retaguardia. La comunidad de canónigos fue trasladada al nuevo castillo-abadía de Montearagón, construido para preparar y consolidar la conquista de Huesca. Y el castillo que había sido el centro del poder aragonés durante décadas quedó al margen de la historia activa. Esa marginación fue, paradójicamente, su mejor protección: al dejar de ser habitado y reformado, se conservó casi intacto.

El valor de ese legado es lo que hace que, hoy, tanto instituciones como especialistas impulsen su candidatura a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El historiador Pedro Manuel Callizo lo resumió con precisión en una entrevista recogida por El Pirineo Aragonés: "Por calidad, el castillo de Loarre podría ser Patrimonio de la Humanidad".

Faro y muro defensivo del Castillo de Loarre / Istock

Aragón, tierra de castillos

Loarre es la pieza más conocida, pero no la única. Aragón conserva más de quinientas fortificaciones catalogadas y una red de castillos que refleja, de forma casi completa, los grandes ciclos históricos de la Edad Media española: la Reconquista, las disputas entre reinos y el poder de las órdenes militares. Tres ejemplos ilustran bien esa diversidad.

Castillo de Montearagón / Istock

El castillo-abadía de Montearagón, en las cercanías de Huesca, es el complemento lógico de Loarre. Turismo de la Hoya de Huesca lo presenta como una robusta fortificación del siglo XI que Sancho Ramírez levantó para preparar y garantizar el asedio de la ciudad de Huesca, iniciando la construcción de su iglesia en 1093. Lo que lo une directamente a Loarre es un dato concreto: Montearagón fue fundado como monasterio mediante el traslado de la propia comunidad de clérigos que había habitado Loarre. Esa conexión hace que los dos conjuntos sean, en cierto modo, capítulos consecutivos de una misma historia. Patrimonio Cultural de Aragón lo confirma: Montearagón llegó a ser durante la Edad Media la abadía más rica y poderosa de Aragón, con jurisdicción sobre más de un centenar de parroquias. Lo que hoy queda es una silueta imponente sobre el horizonte oscense, castigada por el tiempo y los avatares históricos, pero que en su ruina conserva la escala de lo que fue.

Castillo de Peracense. / Istock / Cristian Baitg Schreiweis

El castillo de Peracense, en la sierra Menera de Teruel, responde a una lógica distinta. Patrimonio Cultural de Aragón lo presenta como uno de los más impresionantes de Aragón, construido en el siglo XIII para vigilar la frontera con el reino de Castilla y considerado una de las construcciones de mayor importancia de las edificadas por la Corona de Aragón. Su singularidad es también visual: levantado sobre roca rodena, la piedra rojiza característica de la zona, el castillo parece fundirse con el terreno. Tres recintos concéntricos, torreones almenados y muros de casi tres metros de espesor componen una estructura que en su día fue pensada para ser inexpugnable. Donde Loarre mira hacia el mundo musulmán del sur, Peracense apunta a las tensiones entre los reinos cristianos del centro de la Península.

Castillo templario de Monzón / Wikicommons

El castillo templario de Monzón, en la provincia de Huesca, introduce una tercera dimensión: el poder de las órdenes militares y su papel en la formación de la Corona de Aragón. Turismo de Aragón señala que desde el año 1143 fue sede de la principal encomienda templaria de la Corona de Aragón, y que en sus dependencias se educó Jaime I el Conquistador cuando era niño, bajo la tutela de los caballeros del Temple entre 1214 y 1217. El castillo de Monzón conecta así la historia militar con la historia dinástica: fue a la vez fortaleza, encomienda religiosa y cuna política de uno de los reyes más relevantes de la historia medieval hispánica.

Loarre, Montearagón, Peracense, Monzón: cada uno responde a una función, a un tiempo y a un tipo de poder diferente. Pero es Loarre el que reúne, en un mismo conjunto y en un grado de conservación excepcional, todo lo que el románico aragonés fue capaz de construir: defensa, residencia de poder, espiritualidad y piedra que el tiempo no ha conseguido borrar.