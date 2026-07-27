El castillo árabe mejor conservado de Europa está en un desconocido pueblo de Jaén: es Conjunto Histórico-Artístico, tiene 14 torreones almenados y no usa ladrillo, roca ni argamasa

Una de las estructuras arquitectónicas más impresionantes del patrimonio de España es el Acueducto de Segovia. Reconocido por la Unesco, este ensemble monumental suma 167 arcos de granito, encajado entre sí sin un ápice de cemento o argamasa de algún tipo, una ejecución impresionante a la que se suma el hecho de haber sido construido mediante ingeniería romana en el siglo II a.C.

Adriana Fernández

Sin embargo, esta mole no es la única en España con estas características, y en otra parte de la península, el Castillo de Burgalimar y Baños de la Encina, en la comarca de Sierra Morena, Jaén, responde igualmente a una estructura hecha exclusivamente de una mezcla de arcilla, cal y piedras machacadas, sin otro material añadido para unir las piezas que lo conforman.

Castillo de Burgalimar, Jaén / Istock

Así, aparentemente improbable pero indiscutiblemente cierto, el castillo aguanta en pie desde el 968 d.C., cuando fue mandado construir por el Califa Omeya Al-Hakam II (hijo de Abderramán III), hoy declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1931, así como Conjunto Histórico-Artístico dentro del casco antiguo de Baños de la Encina, uno de los Pueblos más Bonitos de España, desde 1969.

Castillo de Burgalimar, Jaén / Istock

La maña de la tapia califal

Es cierto que, siendo sincero, esta no es toda la verdad. El engrudo mencionado anteriormente, la tapia califal, conocida en árabe como tabiyya, era precisamente la argamasa de la época, un hormigón primitivo y tremendamente resistente utilizado para la edificación de los edificios pardos que reflejan su naturaleza.

Castillo de Burgalimar, Jaén / Wikicommons / By Diego Tirira from Quito, Ecuador - ES Baños de la Encina 1105 (101), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129743394

CÓMO SE HIZO Encofrado: Los constructores omeyas colocaban cajones de madera paralelos, similar a os de hormigón que hoy en día seguimos utilizando. Mezcla: Dentro de esos cajones vertían una mezcla muy específica de arcilla, arena, cal hidráulica, agua y piedras pequeñas: la tapia. Prensado: Se compactaba esta mezcla húmeda a golpes hasta quedar totalmente comprimida y sin aire. Secado: Retiraban los tablones de madera y dejaban secar el bloque al sol antes de montar el siguiente nivel encima. Las murallas aún conservan los mechinales donde se metían los troncos para sujetar esos andamios.

La disposición del Castillo inicia con una planta ovalada adaptada al relieve del Cerro del Cueto, sobre el que se eleva hasta 100 metros de altura en su eje mayor. Bordeando la estructura, 14 torreones cuadrados hacían las veces de almenas, sobresaliendo sobre la muralla con propósito defensivo, un enclave en las alturas desde el que divisar las tropas que cruzaban Despeñaperros y vigilar el acceso al Valle del Guadalquivir; y junto a ellas, una decimoquinta de mayor tamaño, la Torre del Homenaje o Torre Nueva, destaca por su cantería cristiana, una modificación llevada a cabo en el siglo XV orientada hacia el pueblo como símbolo de poder feudal sobre los habitantes del mismo.

Castillo de Burgalimar, Jaén / Wikicommons / By Diego Tirira from Quito, Ecuador - ES Baños de la Encina 1105 (95), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129743904

CURIOSIDADES Al castillo se le conoce como la Fortaleza de los Siete Reyes, porque por sus estancias pasaron o residieron Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III, Fernando el Católico y Alfonso XI. Además, desde 1969, el Burgalimar tiene el rarísimo privilegio de poder ondear la bandera de la Unión Europea en su torre del homenaje, un honor que solo comparte con el Palazzo Vecchio de Florencia.

La historia que precede y sucede a esta mole arquitectónica es igualmente sorprendente: aunque las murallas actuales son del siglo X, las excavaciones arqueológicas han demostrado que el cerro estuvo ocupado mucho antes por asentamiento en la Edad del Bronce, un oppidum (pueblo fortificado) íbero en el siglo IV a.C., y un mausoleo romano.

Castillo de Burgalimar, Jaén / Wikicommons / By Javi.cavi - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123593512

Asimismo, tras la llegada omeya fueron varias las ocasiones en que el castillo paso a manos cristianas, y viceversa, debido a la posición de frontera, hasta que en 1225 se conquistase de manera definitiva bajo el mando del rey cristiano Fernando III el Santo, incorporándolo a la Corona de Castilla.

Guía práctica

De cara a conocer el castillo recuerda reservar el acceso previo a tu llegada, puesto que, para su conservación, no se puede hacer libremente. Las visitas son siempre guiadas y gestionadas por la oficina de turismo local o agencias autorizadas.

Puerta de entrada al castillo / Istock / David Andres

Antes de decidirte revisa el calendario, las mejores épocas para tu viaje serán primavera y el otoño, ya que en verano las temperaturas en el interior de Jaén pueden ser muy elevadas, haciendo que la subida sea dura.

Además, apunta como imprescindible calzado cómodo para caminar, ya que el casco antiguo destaca por sus cuestas empinadas y empedradas, así como agua, para mantenerte hidratado en las épocas de mayor calor.

Y si el hambre te pilla en Jaén esto es todo lo que no puedes perderte: