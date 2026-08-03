El castillo más antiguo de España es también el más espectacular: parece de Disney y está en un pequeño y precioso pueblo del sur

Hablar de castillos en la provincia de Jaén es hacerlo de una tierra donde las fortalezas forman parte de su identidad. No en vano, es una de las provincias españolas con mayor concentración de construcciones defensivas. Sin embargo, hay una que destaca por encima de todas. No solo por su excelente estado de conservación, sino porque ostenta un título difícil de igualar: está considerado el castillo más antiguo de España y ha llegado casi intacto hasta nuestros días.

El castillo más antiguo de España está en un pequeño y precioso pueblo del sur / Istock / Agnieszka Glowala

Baños de la Encina es un tranquilo municipio de la provincia de Jaén con calles blancas y empedradas que conducen hasta una fortaleza que ha visto pasar más de un milenio de historia. Se trata del Castillo de Burgalimar, una joya de la arquitectura militar andalusí que sigue dominando la panorámica desde lo alto del cerro, igual que lo hacía hace más de mil años. Curiosamente, su historia empieza mucho antes de levantar sus muros.

Adriana Fernández

Los trabajos arqueológicos han demostrado que el cerro sobre el que se asienta estuvo habitado ya durante la Edad del Bronce por comunidades de la cultura argárica, hace unos 4.000 años. También han aparecido restos de época romana, prueba de que este enclave llevaba siglos siendo un lugar estratégico antes de la llegada de los musulmanes.

El castillo más antiguo de España

La fortaleza fue construida en el año 968 por orden del califa Alhakén II, en una época en la que Al-Ándalus reforzaba su sistema defensivo frente a los reinos cristianos del norte. Levantado con la técnica del tapial, Burgalimar ha resistido el paso de los siglos de forma extraordinaria. Su nombre procede del árabe Bury al-Hamma, que puede traducirse como "castillo de Baños", y su origen está documentado gracias a una inscripción hallada en una de sus puertas, cuyo original se conserva hoy en el Museo Arqueológico Nacional.

La fortaleza de Baños de la Encina (Jaén) / Istock / Antonio Ciero Reina

Es un recinto prácticamente completo que mantiene en pie sus 14 torres cuadradas y que constituye uno de los mejores ejemplos de arquitectura defensiva islámica de Europa. Su silueta apenas ha cambiado en más de un milenio. Con la llegada de la Reconquista, el castillo pasó a manos cristianas y fue adaptándose a las nuevas necesidades defensivas. A sus torres se suma la imponente Torre del Homenaje, levantada siglos después, durante la etapa cristiana, que sobresale sobre el resto del conjunto y se convierte en el elemento más reconocible cuando se asciende por las calles del casco histórico de Baños de la Encina.

La Fortaleza de los Siete Reyes No es casualidad que también sea conocido como la Fortaleza de los Siete Reyes, en recuerdo de los monarcas cristianos que pasaron por ella: Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III y Fernando el Católico.

Recorrer el interior de la fortaleza es caminar por más de mil años de historia, desde los tiempos del Califato de Córdoba hasta la consolidación de la Corona de Castilla en estas tierras fronterizas. Todavía pueden apreciarse las comunicaciones interiores entre las torres defensivas, el enorme aljibe que garantizaba el suministro de agua durante los asedios y los restos arqueológicos que evidencian la ocupación continuada del cerro desde tiempos prehistóricos.

Más allá de sus muros: qué ver en este pueblo medieval

Declarado Conjunto Histórico-Artístico, el municipio conserva un casco urbano lleno de encanto, donde las calles serpentean entre fachadas encaladas, plazas tranquilas y antiguas casas señoriales. Entre sus edificios más destacados sobresale la iglesia de San Mateo, un templo de origen gótico que refleja la importancia que alcanzó la localidad tras la conquista cristiana. Muy cerca aparecen palacios, antiguos caserones y pequeños comercios donde el aceite de oliva virgen extra, uno de los grandes productos de la provincia, ocupa un lugar protagonista.

La iglesia de Baños de la Encina (Jaén) / Istock / Pablo Utrilla

Para los que desean completar la escapada encontrarán en el embalse del Rumblar un magnífico complemento al patrimonio histórico. Sus aguas y el entorno natural que lo rodea permiten realizar rutas de senderismo, paseos en bicicleta o actividades como el kayak, ofreciendo una perspectiva diferente de este rincón de Sierra Morena.