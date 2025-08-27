El castillo más antiguo de España es también el más espectacular: está en un precioso y pequeño pueblo del sur

El primero de ellos es la Cripta y Ábside de Santa María, una antigua mezquita situada al lado del castillo que antiguamente era la parroquia de Santa María del Cueto. Actualmente se encuentra en ruinas, pero aún se pueden apreciar algunos detalles de la época. Otras ubicaciones de carácter religioso en Baños de la Encina son por ejemplo la Ermita de la Virgen de la Encina, la Iglesia de San Mateo o la Ermita de Jesús del Llano, la cual alberga en su interior uno de los camarines barroco rococó más bellos de toda Andalucía.