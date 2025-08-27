El castillo más antiguo de España es también el más espectacular: está en un precioso y pequeño pueblo del sur
Esta impresionante fortaleza es la más antigua de España y está situada en uno de los pueblos más bonitos de todo Andalucía.
Besalú, Frías, Calatañazor, Peñíscola... Todos estos pueblos tienen algo en común: los castillos. Estas enormes y respetadas obras de la arquitectura son parte fundamental de muchos pueblos en España. Lejos de su increíble belleza, estos castillos son el reflejo de la historia del pueblo al que pertenecen, pues en muchos casos han sido parte fundamental en el desarrollo de la zona donde han sido construidos. La mayoría de los castillos de España pueden visitarse por dentro, transportándonos directamente a la Edad Media.
Visitar estos pueblos para apreciar desde más de cerca estos castillos es un plan perfecto para aprender sobre el origen y la historia de la localidad, pero... ¿Cuál es el castillo más antiguo de España? Para responder esa pregunta nos tenemos que ir hasta Jaén, concretamente a Baños de la Encina para hablar del Castillo de Burgalimar, el castillo más antiguo de España.
Este enorme castillo lleva en pie aproximadamente 1057 años y es el más espectacular de España. Construido entre finales del siglo XI e inicios del XII, el Castillo de Burgalimar es una fortaleza de estilo militar islámico con origen almohade, que destaca por su curiosa forma ovalada además de por su tamaño: 100 metros de eje mayor y 46 de eje menor. El Castillo de Burgalimar se presenta como el principal atractivo del pueblo de Baños de la Encina, uno de los más bonitos del sur de nuestro país.
El castillo más antiguo de España
Desde su construcción, el Castillo de Burgalimar ha sufrido muy pocas modificaciones, por lo que es una de las fortalezas mejor conservadas de la historia de España. Está construido en tapial, un material muy usado por los árabes formado mediante una mezcla de arcilla, arena, cal y piedras muy menudas. Muestra una presencia sobria además de una forma muy característica, pues no responde a los estereotipos de esos castillos medievales con forma circular o cuadrada, sino que fue construido con forma ovalada.
El Castillo de Burgalimar muestra un carácter defensivo, algo que se aprecia por la abultada cantidad de torres de defensa: 14 torres en total. Estas se construyeron unas muy próximas a otras para lograr cumplir con esa función de protección, aunque en el siglo XV se añadió una torre más a modo de modificación cristiana de una de las originales.
Para acceder al castillo de Baños de la Encina, podremos hacerlo a través de una visita guiada de alrededor de 45 minutos por 6,50 euros por persona. Las cancelaciones no son reembolsables y se permite la entrada con mascotas.
Qué ver en Baños de la Encina
Este precioso y acogedor pueblo de Jaén es un lugar ideal si estás buscando un destino rural al que escaparte estos últimos días de verano. Rodeado de un precioso paisaje natural, el pueblo cuenta con una amplia lista de lugares de interés para visitar durante tu estancia.
El primero de ellos es la Cripta y Ábside de Santa María, una antigua mezquita situada al lado del castillo que antiguamente era la parroquia de Santa María del Cueto. Actualmente se encuentra en ruinas, pero aún se pueden apreciar algunos detalles de la época. Otras ubicaciones de carácter religioso en Baños de la Encina son por ejemplo la Ermita de la Virgen de la Encina, la Iglesia de San Mateo o la Ermita de Jesús del Llano, la cual alberga en su interior uno de los camarines barroco rococó más bellos de toda Andalucía.
Una de las calles más llamativas de Baños de la Encina es la calle Santa María. Paseando por ella podremos disfrutar de las acogedoras casas repletas de plantas que llevan hasta el Arco de los Benalúa. Este arco da accedo a uno de los patios de una de las caserías que introdujo el cultivo industrial del olivar en la campiña de Jaén.
Cómo llegar a Baños de la Encina
Para llegar al pueblo de Baños de la Encina y poder disfrutar de su maravilloso castillo, en caso de salir desde Linares, la mejor ruta será a través de la carretera A-6100. Este será un viaje de aproximadamente 25 minutos de duración. Por otro lado, si salimos desde Jaén, la ruta más óptima es por la carretera A-44, con un viaje de alrededor de 45 minutos.
Síguele la pista
Lo último