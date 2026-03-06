Este castillo de más de 2.000 años de historia es una cápsula del tiempo arqueológica: es Monumento Nacional, Bien de Interés Cultural y es de origen romano con esplendor nazarí

Es Monumento Nacional desde hace casi 100 años y su interior guarda un museo con un legado impresionante.

El castillo con tanta historia que parece una 'cápsula del tiempo' arqueológica / Istock

Todos los monumentos, en mayor o menor medida, están llenos de historia. España tiene la suerte de contar con algunos de los más impresionantes y famosos del mundo como El Alcázar de Segovia, la Alhambra o la Mezquita de Córdoba. Sin embargo, hay muchos otros que, si bien no son tan conocidos, son igual de espectaculares. En concreto, hay un castillo de más de 2.000 años que deja con la boca abierta a todo el que lo visita.

Para conocerlo hay que desplazarse a Andalucía, en concreto a la provincia de Granada. Allí, encontrarás una ciudad de menos 30.000 habitantes con uno de los castillos más impresionantes del país. Desde 1931 está declarado Monumento Nacional, y guarda tanta historia que se podría decir que parece una ‘cápsula del tiempo’ arqueológica.

Adriana Fernández

Un castillo con una gran historia

Hablamos del Castillo de San Miguel, en Almuñécar. Es una de las construcciones de España que más historia guarda en sus paredes, pues en sus 2.000 años ha pasado por las manos de diferentes culturas y pueblos. Aunque su aspecto actual se le dio principalmente en la Edad Media en las etapas almohade y nazarí, sus primeras estructuras se remontan a los romanos en el siglo I, que se aprovecharon de lo que probablemente había sido un asentamiento púnico.

Aunque es cierto que tuvo un gran esplendor nazarí por ser clave para la defensa marítima del Reino de Granada y sirvió como residencia y custodia de tesoros, tras la Reconquista los Reyes Católicos tomaron de nuevo el castillo y, años más tarde, Carlos I impulsó varias obras como un foso, torres o artillería.

Tras haber pasado por diferentes manos, actualmente está rodeado por una muralla con 11 torres, cuenta con una torre del homenaje prácticamente derruida y su interior se divide en 3 partes: un primer conjunto que consta de una serie de habitaciones en torno a un patio, un segundo con los restos de una vivienda nazarí y un pequeño baño, y un tercero formado por la plataforma de artillería.

Un museo espectacular

Si quieres visitarlo, has de saber que puedes hacerlo tanto de forma individual como en grupo y que su horario de apertura hasta el 31 de marzo es de martes a sábado de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:30. Los lunes cierra y los domingos solo abre en horario de mañana. Actualmente alberga el Museo de Historia de la ciudad y tiene objetos que pertenecieron a los fenicios y romanos y tanto de la época medieval como de la moderna, por lo que si te interesa la historia, es un plan que no deberías perderte.

