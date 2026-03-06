Este castillo de más de 2.000 años de historia es una cápsula del tiempo arqueológica: es Monumento Nacional, Bien de Interés Cultural y es de origen romano con esplendor nazarí

Si quieres visitarlo, has de saber que puedes hacerlo tanto de forma individual como en grupo y que su horario de apertura hasta el 31 de marzo es de martes a sábado de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:30. Los lunes cierra y los domingos solo abre en horario de mañana. Actualmente alberga el Museo de Historia de la ciudad y tiene objetos que pertenecieron a los fenicios y romanos y tanto de la época medieval como de la moderna, por lo que si te interesa la historia, es un plan que no deberías perderte.