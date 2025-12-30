El lugar más bonito de Castilla-La Mancha se llama "el pueblo de las cascadas" y es una joya natural única en el mundo

Esta joya natural es el principal reclamo de la localidad y es por eso que en la zona podrás encontrar construcciones como la Casa de los Molinos, donde hace años se aprovechaba la fuerza del río para moler los granos de cereal. Actualmente se conoce como el Museo Prometeion, en el que podrás comprender la relación entre el hombre y la energía y cómo se aprovechaba el agua para producir electricidad.