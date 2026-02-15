Castilla y León, el territorio con más castillos de toda Europa

Pocas veces aparece en folletos o guías generales, pero Castilla y León posee la mayor concentración de castillos visitables del continente europeo. Solo en su territorio se conservan más de 300 fortificaciones, muchas de ellas abiertas al público y en un estado excepcional: desde castillos-palacio como el de Coca o La Mota, hasta fortalezas rocosas como Gormaz o el castillo templario de Ponferrada.