Castellón para principiantes: todos los secretos de una tierra acariciada por el Mediterráneo

En la Plaza Mayor, la sobria Torre del Fadrí nos muestra una perspectiva diferente de la historia local. Este campanario octogonal, de 58 metros de altura, fue terminado de construir en 1604 como torre vigía, motivo por el que se encuentra separado de la concatedral de Santa María la Mayor. Desde aquí basta con pasear abriendo bien los ojos para descubrir fachadas, carteles publicitarios y murales decorados por cerámica que narra historias, como la de los paneles de la Iglesia de la Purísima Sangre o la Carta Pobla de Castelló, grabada en la Plaza de Na Violant. Otros lienzos de barro los encontramos en la Casa de los Caracoles, el edificio de Correos y Telégrafos o la Casa de las Cigüeñas. El arte vidriado ornamenta hasta los rincones más inesperados, como el macetero del gigantesco ficus de la Plaza María Agustina, revestido con escudos heráldicos de municipios de la provincia, o el Parque Ribalta, un pulmón verde con aires románticos donde reposar en uno de sus 13 bancos de azulejos.