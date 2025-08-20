Castellón para principiantes: todos los secretos de una tierra acariciada por el Mediterráneo
Entre arenas, olas y viento, descubrimos los horizontes de la capital de la Plana en tres actos. Caminando entre sus edificios históricos decorados con cerámica, navegando hacia las remotas islas Columbretes esculpidas por el fuego y sobrevolando en avioneta esta tierra de barro y naranjas acariciada por la brisa salina del Mediterráneo.
Cuando Jaume (nombre ficticio por motivos de privacidad) aceptó trasladarse como guarda forestal a las islas Columbretes, no imaginaba un archipiélago volcánico batido por el viento. Tampoco que sustituiría a un compañero evacuado tras sufrir la picadura de uno de los temidos escorpiones endémicos que habitan en este pequeño paraíso. “Solo salen por la noche, pero ya me he acostumbrado a no dejar nada en el suelo y revisar la cama antes de meterme dentro”, comenta con naturalidad después de pasar aquí su primera semana.
Siglos atrás fueron las serpientes las que imponían respeto en el lugar. Su presencia fue tal, que los romanos bautizaron estas islas indómitas como “Colubraria” (tierra de culebras), nombre que aparece citado por autores clásicos como Plinio el Viejo o Estrabón. Aquellos reptiles dieron identidad a este conjunto de ínsulas, que permanecieron prácticamente inexploradas hasta el siglo XIX, tan solo frecuentadas por pescadores, contrabandistas y piratas. Prueba de ese pasado agitado es el reciente hallazgo de más de 30 monedas sin acuñar, pertenecientes a un taller de falsificación del siglo XVII.
Las sosegadas Columbretes
Con el auge del tráfico marítimo, en 1860 se construyó un faro en la isla más grande, lo que marcó el inicio de su ocupación estable por fareros y sus familias. Pero esta terra nullius —tierra de nadie— no selló su pertenencia a Castellón de la Plana hasta 1953, cuando un recién nacido, fallecido a los tres días, fue inscrito en su registro civil. En la actualidad, la treintena de islas e islotes que componen el archipiélago, distribuidos en cuatro grupos, forman parte de una reserva natural de gran valor ecológico. Su aislamiento ha permitido preservar una biodiversidad única, haciendo de ellas uno de los rincones más recónditos y sosegados del Mediterráneo. Aquí todo es silencio. Silencio tan solo irrumpido por las aves marinas que anidan entre las rocas, como el esquivo halcón de Eleonor, especie que solo cría en islas e islotes del Mare Nostrum.
Este territorio de fuego dormido está cicatrizado por obuses incrustados en la roca, que delatan que fue utilizado como campo de tiro. Algunas de esas heridas las muestra la isla de La Foradada. Bajo el agua, los fondos marinos están perfilados por escollos y pequeños bosques de coral rojo en los que sumergirse para ensimismarse con su vida marina.
Entre todas las islas, destaca Grossa, la mayor del archipiélago. Su peculiar forma de herradura está moldeada por una cadena de cráteres encadenados. Es la única visitable, siempre en grupos reducidos y guiados por guardas, lo que garantiza el estado salvaje e íntimo de este santuario de aguas bioluminiscentes, lagartijas endémicas y aves marinas. Caminamos por su cresta mientras escuchamos los relatos de los guardas que protegen su frágil ecosistema por turnos de 15 días. Nos hablan de escorpiones nocturnos, tormentas, austeridad, pero también de paz, cielos limpios y una belleza sin filtros vigilada por un faro que fue automatizado en 1975. Es el más alejado de la península ibérica, situado a 56 kilómetros del puerto castellonense del Grao. En el agua, el azul gana intensidad ante la silueta de las Columbretes difuminándose poco a poco mientras nos dirigimos a tierra firme, en una travesía de dos horas y media.
Además de su puerto, especialmente bullicioso a primera hora de la mañana, el alma marinera de Castellón late en la lonja. Su primera subasta se realizó en diciembre de 1969 y, desde entonces, ofrece las mejores capturas con las que se proveen los restaurantes de la zona. Rape, salmonete, sepia, calamar o pescadilla acompañan suculentos platos de arroz que nos hacen tararear, casi sin querer, aquel Llévame al cine, amor, y a comer un arrocito a Castelló de El último de la fila. No hay mejor sitio para probarlo que con los pies salados, en uno de los chiringuitos de la playa o en clásicos de la ciudad como Casa Lola o la Tasca del Puerto.
Dominando esta llanura abierta al mar, se alza el cerro de la Magdalena, origen de Castellón, tal y como atestiguan las ruinas del Castell Vell, una fortificación de origen andalusí que vigila la costa desde el siglo XII. Alrededor, paisajes sembrados por naranjos delatan la cercanía de la huerta. Es la flor del naranjo la que aromatiza estas llanuras y la que da nombre a la Costa del Azahar.
Desde el monte, Castellón bajó al llano fértil, cerca del mar. Un traslado concedido por Jaime I en 1252 que se recuerda, cada tercer domingo de Cuaresma, en las Fiestas de la Magdalena. El nuevo trazado, inspirado en un campamento romano, aún está latente entre los distintos estilos arquitectónicos que conviven en su centro histórico, a cuatro kilómetros del Grao. Pero Castellón también guarda su historia bajo tierra, concretamente en uno de los más de 40 refugios antiaéreos que, desde 1937, protegieron a los vecinos durante los bombardeos de la Guerra Civil. Ubicado en la Plaza Tetuán, ha abierto recientemente al público para acercar la vida de aquellos oscuros días en una visita de 45 minutos.
En la Plaza Mayor, la sobria Torre del Fadrí nos muestra una perspectiva diferente de la historia local. Este campanario octogonal, de 58 metros de altura, fue terminado de construir en 1604 como torre vigía, motivo por el que se encuentra separado de la concatedral de Santa María la Mayor. Desde aquí basta con pasear abriendo bien los ojos para descubrir fachadas, carteles publicitarios y murales decorados por cerámica que narra historias, como la de los paneles de la Iglesia de la Purísima Sangre o la Carta Pobla de Castelló, grabada en la Plaza de Na Violant. Otros lienzos de barro los encontramos en la Casa de los Caracoles, el edificio de Correos y Telégrafos o la Casa de las Cigüeñas. El arte vidriado ornamenta hasta los rincones más inesperados, como el macetero del gigantesco ficus de la Plaza María Agustina, revestido con escudos heráldicos de municipios de la provincia, o el Parque Ribalta, un pulmón verde con aires románticos donde reposar en uno de sus 13 bancos de azulejos.
Castellón ha sabido hacer de esta tradición alfarera, que se remonta a las antiguas culturas neolíticas, su seña de identidad. De hecho, fue la primera ciudad española que formó parte de la Ruta Europea de la Cerámica. Un atractivo itinerario recorre esos puntos vestidos de modernismo. “El 90 % de la cerámica de España tiene su origen en esta provincia”, nos explican con orgullo unos vecinos. Desde el puerto se exportaban azulejos elaborados en las fábricas de Onda, que adornan fachadas de toda Europa. Pero la cerámica no es el único motor del puerto. El comercio de la naranja fue el que impulsó realmente su crecimiento en el siglo XIX, llegando a representar hasta el 80 % del movimiento portuario.
Castellón marinero
El animado escaparate de este Castellón marinero se encuentra entre las terrazas y restaurantes del muelle de Costa, con un faro de planta octogonal presidiendo el conjunto. A continuación se extienden, en aproximadamente cuatro kilómetros, las tres playas urbanas de la localidad —el Pinar, el Gurugú y el Serradal—, protegidas por dunas y flanqueadas por amplios paseos marítimos. La bandera azul ondea en ellas, una garantía de calidad impulsada con la llegada del turismo en la década de los setenta, el cual marcó el desarrollo del litoral con la construcción de los primeros hoteles. El primero de los arenales, El Pinar, da inicio en el puerto y destaca por su Planetario. A unos pasos, el Parque Litoral discurre entre dunas mediterráneas que se abrazan con el bosque a lo largo 1.800 metros. Más adelante, en el Gurugú, la protección dunar sirve de hábitat del chorlitejo patinegro, una especie muy presente en la región.
Cuando sopla el viento, decenas de cometas surcan el cielo, especialmente durante el Festival del Viento, uno de los eventos más especiales y coloridos del verano. Entre las cometas, las avionetas del Aeroclub hacen acrobacias imposibles. A bordo de una de ellas contemplamos desde el aire cómo la ciudad se despliega con sus barrios al abrigo de montañas y bañados por la luz del Mediterráneo.
Un recorrido por la ciudad a través de sus vecinos
Francisco Javier Rovira
Patrón de embarcaciones
“Cada travesía hacia las Columbretes es distinta”, asegura Francisco Javier. “Hay días muy tranquilos en los que el barco no se mueve, y otros, en cambio, el viento hace de las suyas.” El patrón, con gran experiencia en estas aguas, ha llevado en sus barcos a todo tipo de clientes, pero recuerda especialmente una anécdota. “Una vez acompañé a un equipo de televisión que iba a rodar un documental. Íbamos a pasar una noche en Illa Grossa, pero el mar se embraveció y tuvimos que quedarnos más días.” Lo que iba a ser un rodaje habitual se convirtió en una aventura de convivencia en la isla. Aunque, si hay algo que le gusta, es “ver cómo la gente llega con la idea de hacer una excursión más y, al avistar el archipiélago, la sorpresa les cambia por completo”.
Yuri Rabassa
Presidente del Aeroclub de Castellón
Detrás de la playa del Pinar se extiende la pista del Aeroclub, que nació en 1958 como Sociedad Cultural y Deportiva. Al mando, Yuri habla sobre su pasión: “Volar aquí es algo especial, porque despegas y en seguida tienes el mar, la montaña y la ciudad a tus pies”, algo insólito, pues existen pocos lugares en el mundo con un aeródromo en la ciudad. Este subcampeón del mundo de aterrizajes de precisión dirige parte de las actividades que se organizan con motivo del Festival del Viento, el cual marca el inicio del verano con vuelos de cometas, globos aerostáticos y acrobacias de avionetas, pero aquí también se forman pilotos y se realizan vuelos recreativos. “Hay quien viene a aprender o quien simplemente quiere ver su ciudad desde otra perspectiva.”
Lola Martínez
Propietaria de Casa Lola
La cocina de Lola es la de toda la vida, esa que huele a mar y a fuego lento. Su restaurante está ubicado en pleno centro del Grao. “Nuestra gastronomía se basa en los productos frescos del mar y la huerta”, asegura. En la carta, los protagonistas son los arroces marineros, pero tampoco faltan gambas rojas, sepietas a la plancha o pescados del día. “Los clientes quieren comer bien, sí, pero también buscan una experiencia”, afirma mientras sirve uno de sus célebres arroces. “Cuando prueban estos platos, conectan rápidamente con el paisaje”, añade. Para Lola, la gastronomía no es una moda, “es contar lo que somos a través de los platos”. El broche perfecto a los arroces de Castellón lo pone una flor de Lledó, dulce que rinde homenaje a la patrona.
