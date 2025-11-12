El castañar de Castilla y León que debes visitar este otoño: árboles de más de 500 años, una fauna impresionante y un paisaje sacado de cuento

Con un origen que remonta a hace más de mil años, este castañar es una auténtica maravilla de la naturaleza. Lo mejor es apreciarlo por completo, por lo que te recomendamos que hagas El Sendero de El Castañar, una de las rutas de la zona. Es circular y tiene una longitud 4.4 kilómetros, lo cual la hace perfecta para recorrerla con familia, amigos o pareja.