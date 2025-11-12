El castañar de Castilla y León que debes visitar este otoño: árboles de más de 500 años, una fauna impresionante y un paisaje sacado de cuento
Un cuento de hadas que afortunadamente está en España.
Muchas veces, cuando pensamos en paraísos naturales llenos de vegetación, nuestra mente nos lleva a lugares como Suiza, donde (erróneamente) creemos que es el único lugar en el que vamos a poder encontrar estas maravillas.
Sin embargo, ¿qué te parecería ir un poco más cerca? Concretamente en Castilla y León se encuentra un castañar salido de un cuento de hadas que, si lo visitas, estamos seguros de que te va a dejar maravillado.
Un lugar de cuento al alcance de todos
Hablamos de El Castañar de El Tiemblo, un bosque autóctono localizado en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, en la provincia de Ávila. Si te gusta la naturaleza y quieres un plan perfecto para esta estación, debes apuntar este lugaren tu lista de próximos planes.
Con un origen que remonta a hace más de mil años, este castañar es una auténtica maravilla de la naturaleza. Lo mejor es apreciarlo por completo, por lo que te recomendamos que hagas El Sendero de El Castañar, una de las rutas de la zona. Es circular y tiene una longitud 4.4 kilómetros, lo cual la hace perfecta para recorrerla con familia, amigos o pareja.
Con su comienzo en el Área Recreativa de El Regajo, en esta travesía vas a poder encontrarte paisajes naturales realmente preciosos en los que vas a sentirte atrapado en un cuento. Además, no es excesivamente larga, tiene un desnivel moderado y en ella podrás observar una de las joyas de este lugar, un ya considerado monumento con más de 500 años de vida.
El abuelo más longevo del mundo
El Abuelo, con más de 500 años, es el castaño más importante y uno de los principales reclamos turísticos del bosque. Su impresionante belleza y la historia detrás de él hacen que cause, y con razón, interés a cualquiera que pise El Castañar.
Según los vecinos de El Tiemblo, debido a sus 19 metros de altura y a su tronco completamente hueco, este árbol centenario solía servir de cobijo a pastores y ovejas, dándoles un respiro cuando las lluvias les alcanzaban en pleno bosque.
Una fauna impresionante
Seguro que en algún momento leyendo este artículo te has planteado si las castañas de este sitio son comestibles. La respuesta es no, pero te explicamos la razón.
Las castañas que este bosque ofrece son silvestres, lo que hace que no sean aptas para nosotros debido a su baja calidad. No obstante, son una gran fuente de alimento para la fauna del lugar, por lo que si bien nosotros no podemos comerlas, para los animales son realmente importantes.
Entre los distintos animales que podrás encontrarte en este lugar hay jabalíes, zorros, ratoncillos, ardillas , águilas o ruiseñores, entre otros. La fauna está repleta de distintas especies de animales, por lo que es importante que si decides visitar este lugar cuides y respetes su medio ambiente.
No son pocos los turistas que, en la mayoría de casos inconscientemente, ejercen una presión demasiado grande en la superficie del bosque haciendo que en consecuencia el suelo fértil se vaya estropeando cada vez, lo cual perjudica a los animales que habitan El Castañar. Para ello, es importante que no te salgas de los senderos, no dejes basura ni recojas castañas de los árboles.
El Castañar es bonito en cualquier época del año. No obstante, creemos que Otoño es la época perfecta para visitar El Castañar de El Tiemblo, ya que los tonos marrones y anaranjados propios de la estación hacen que sea aún más impresionante. Ahora ya sabes, ¡a ponerte tu mejor atuendo de ruta y directo a Ávila!
