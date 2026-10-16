Tiene uno de los cascos antiguos más grandes de Europa y legado musulmán: es la primera ciudad de España en ser declarada Patrimonio de la Humanidad

El año 1984 supuso todo un hito para España: por primera vez, una ciudad española recibía el reconocimiento y la protección de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Con el paso de los años, se convirtió en el único lugar del mundo con el honor de albergar cuatro bienes con esta denominación. Esa urbe es Córdoba, una joya andaluza con un gran legado musulmán.

Desde que en 2018 se incluyera la Ciudad Califal de Medina Azahara a la lista, Córdoba se encumbró como un destino único en el mundo. Primero, en 1984, se reconoció la Mezquita-Catedral y después, en 1994, se extendió a todo el centro histórico de la ciudad. Aquello supuso una importante distinción de otros nombramientos en ese momento, como la Alhambra de Granada o el Monasterio de El Escorial en Madrid. Y en 2012, se sumó la fiesta de los patios de Córdoba.

Adriana Fernández

Un paseo por los cuatro patrimonios de Córdoba

Si bien en 1984 España entró a la lista de Patrimonio de la Humanidad con cinco lugares, Córdoba fue la primera ciudad como tal en hacerlo. Algo de suma importancia pero que no hace más que añadir un hito a la dilatada historia de esta urbe, tan marcada por el pasado musulmán y sefardí. Para conocer mejor esta capital provincial, no hay mejor manera que recorrer sus cuatro patrimonios.

La Mezquita-Catedral de Córdoba / Istock / SCStock

La Mezquita-Catedral

Como no podía ser de otra manera, la primera parada es en la Mezquita-Catedral de Córdoba, el máximo exponente de la época de mayor esplendor de la ciudad tras la conquista musulmana. Los árabes la erigieron sobre una antigua basílica visigoda, tomando como referencia la mezquita de Damasco. Pero lo más llamativo de esta construcción es que se conserva casi perfecta, siendo un importante reflejo de la convivencia de culturas que habitaron en el país.

Una cúpula bizantina en la Mezquita-Catedral de Córdoba / Istock / CHAO-FENG LIN

Los estilos que copan las paredes y los diferentes recintos demuestran que ha sido un edificio en constante cambio: desde estilos visigodo, gótico y califal hasta el renacentista y el barroco. Quizá por ese motivo se ha convertido en el mayor emblema de Córdoba y una de las razones por las que recibe tantos visitantes cada año. Al entrar, nos topamos con un bosque de columnas cuya simple presencia deja boquiabierto a cualquiera.

Un bosque de columnas en el interior de la Mezquita-Catedral / Istock / Francis Crisostomo

En sus inicios estaba la basílica de San Vicente; después apareció la mezquita que ordenó construir Abd al-Rahman en el siglo VIII -posteriormente ampliada por otros gobernantes-; y, por último, la Catedral que se sumó en el siglo XVI. Es lo que nos hace viajar a diferentes épocas, paseando por el patio de los naranjos, por la sala de oración de la Mezquita con su espectacular maqsura o por la Catedral con sus impactantes bóvedas góticas y una cúpula renacentista.

El casco histórico

Con esta ampliación que llegó una década más tarde, la Unesco puso en valor otros puntos de Córdoba como la plaza de la Corredera, el lugar de encuentro de los locales; el Puente Romano, uno de los más fotogénicos construido en el siglo I a.C.; la torre de Calahorra, un museo vivo que recuerda la función defensiva de la urbe; o la Judería cordobesa, un laberinto salpicado de callejones, plazoletas y calles retorcidas que dan acceso a la Mezquita-Catedral. Así como el Alcázar de los Reyes Cristianos, la calleja de las Flores o las murallas.

El Puente Romano de Córdoba iluminado por la noche / Istock / SeanPavonePhoto

La fiesta de los patios

El Festival de los Patios Cordobeses está declarado Patrimonio de la Humanidad, y se celebra en la primera quincena de mayo. Sin embargo, la belleza de los patios se mantiene durante todo el año. Los vecinos decoran sus patios y sus terrazas con flores multicolores. El Ayuntamiento tiene una guía para localizar aquellos que permanecen abiertos gratuitamente de manera permanente. El Palacio de Viana es un buen lugar de partida.

Los patios de Córdoba adornados con flores multicolores / Istock / MARINA-NOZHKO

Medina Azahara

Este yacimiento arqueológico, de los más impresionantes de España, fue el último en sumarse a la lista de la Unesco. Está a unos ocho kilómetros de la ciudad y se trata de las ruinas de un conjunto fundado por Abd al-Rahman III, el primer califa omeya. Su objetivo era centralizar aquí el poder del Califato de Córdoba. Es decir, ubicar la residencia califal y los órganos administrativos. Su nombre ya lo indica, pues significa "Ciudad Brillante".

La antigua ciudad califal de Medina Azahara a las afueras de Córdoba / Istock / Emily M Wilson

Se escogió ese lugar por las características del terreno. En la parte más alta estaba la residencia real y los órganos de gobierno. Más abajo, los servicios, como el abastecimiento de agua que hacía uso de la canalización romana. Se utilizaron los mejores materiales para construir esta ciudad califal y demostrar su poderío. Así, había mármol de Estremoz, columnas y capiteles artesanos, grandes salones y jardines... En muchos escritos se podía leer que era una de las ciudades más hermosas de todos los tiempos.